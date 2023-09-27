美刺針飛彈交貨延宕 邱國正：原因不便講

美國海軍認證，「電影演的是真的」。不同時期的電影中常出現美軍遭到對手火力制壓，因故無法使用無線電通訊，反而用信用卡撥打越洋國際電話回到美國本土求援的情節，這樣的場景在「魔鬼士官長」、「變形金剛」第一集都出現過類似劇情。美國海軍歷史雜誌（Naval History）10月號刊載一篇「打電話回家 : 格瑞那達的傳奇」，敘述了戰場拿信用卡打電話的奇譚…

2023-09-26 07:30