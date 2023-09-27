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美刺針飛彈交貨延宕 邱國正：原因不便講
國軍向美國採購的刺針飛彈交貨延宕到二○二五年，國防部長邱國正昨受訪表示，軍購案不是短期，不講幾月到幾月，是幾年到幾年，當中應該明年要交的，可能往後延一點，有其他原因，他不便多講，但終止那一年會全接到；國安、國防及駐外單位都很努力，跟美方接觸沒停止過，會持續努力。
行政院長陳建仁昨率官員到立法院施政報告並備詢。邱國正也被問到中共大埕灣軍演，他表示，細節不用多講，九月中共聯合軍演會做年度結案，都持續掌握，這個軍演到了九月就由軍委主導，代表是聯合作戰層級。
媒體也問，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光稱二○二五年國造潛艦要達到三艘。邱國正表示，黃曙光很認真，潛艦工作推動都按節點管制，他對黃的表達予以尊重，黃這樣說代表有把握，他樂見其成。
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