再釋情資 國軍揭共軍大埕灣演訓

國防部發言人孫立方昨天表示，國軍廿四日晨間偵獲共軍機艦及地面部隊，於東山大埕灣區域執行演訓；國軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海空域動態、適切應處。

國防部近期積極披露共軍地面部隊演訓情況，昨天公布情資時，特別附上空軍P-3C反潛機夜間戰備畫面，暗示我主動偵知相關情資。這是國防部近期第三度公布共軍地面動態情資。

國家安全會議秘書長顧立雄月前接受周刊專訪時，曾披露國安團隊已建立一個跨部會團隊，定時或不定時地因應中共可預測或突發作為，並指國防部在副總統賴清德出訪期間，就已改變因應共軍武嚇方式，搶先公布我海軍監控解放軍艦艇照片，讓國內外媒體使用我方視角的照片，不再受制於人。據了解，國防部近期連續三度公布共軍地面動態情資作為，也來自國安會相關指示；情資則來自我商購的即時衛星與主動電偵情資。

國防部昨天公布共軍情資時，特別附上空軍P-3C反潛機夜間戰備及反潛機後座任務組員監偵畫面（圖）。圖／國防部提供

據悉，為增加即時下載更大量的高解像度衛星圖資，國安局、國防部電展室近年都投入經費，委由中科院增加影像下載設備頻寬或另設專用器材；電展室也透過各地無線電電偵系統，提升人員監聽掌握共軍東南沿海地面操演通聯密度，兩相結合掌握共軍地面部隊演習動態；豐富情資提供跨部會國安平台使用。

為確保電偵人員聽力健康，電展室每年都在軍事醫療科目預算項下，編列電偵人員聽力健康檢查預算，確保情報人員發揮戰力。電展室與國安局也為操作衛星圖資下載系統的人員設立專業加給，併入資通專長加給。

立法院書面報告，國防部電展室與國安局科技中心過去都曾向以色列衛星影像經銷商Image Sat International採購「衛星運作夥伴」服務，能在衛星接近台灣上空時，由我方以台灣為中心作半徑一千公里影像偵照操作，此範圍我可任意拍攝和接收衛星影像。

據了解，國安局與電展室兩個單位目前都仍有機密專案從事相關即時衛照採購，並積極拓建下載圖資基地，也曾向立委展示相關即時偵知的能量，內容包括共軍地面演訓或特定艦艇泊港圖像。