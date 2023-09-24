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國防部再挑明共軍正於東山大埕灣區演訓 嚴密監控中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍嚴密掌握台海周邊海空域動態，圖為空軍P-3C型機官兵作業狀況。圖／國防部
國軍嚴密掌握台海周邊海空域動態，圖為空軍P-3C型機官兵作業狀況。圖／國防部

國防部發言人孫立方今天表示，國軍今天晨間偵獲共軍機艦及地面部隊，東山大埕灣區域執行演訓。國軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海空域動態，適切應處。

國防部近期積極披露共軍地面部隊演訓情況，今天公布情資時，附上空軍P-3C反潛機戰備畫面，暗示我主動偵知相關情資。

據了解，國防部近期公布共軍地面情資作為，來自國家安全會議指示。情資來源來我商購即時衛星與主動電偵情資。

據悉，為增加即時下載高解像度的衛星圖資，國安局、國防部電展室近年都投入經費，委由中科院增加影像下載頻寬。電展室透過各地無線電電偵系統，監聽掌握共軍沿海地面操演通聯，兩相結合掌握共軍地面部隊演習動態。

為確保電偵人員聽力健康，電展室每年都在軍事醫療科目預算項下，編列電偵人員的聽力健康檢查預算，確保情報人員發揮戰力。

根據立法院書面報告指出，電展室與國安局過去都曾向以色列衛星影像經銷商Image Sat International採購衛星運作夥伴服務，能在衛星接近台灣上空時，由我方以台灣為中心作半徑1000公里影像偵照操作，在此範圍我方可任意拍攝和接收衛星影像。兩個單位將操作系統的人員設立專業加給。據了解，兩個單位目前都仍有機密專案從事相關採購，積極拓建下載圖資基地。曾向立委展示相關即時偵知的能量。

電展室林園營區。圖／記者洪哲政／攝影
電展室林園營區。圖／記者洪哲政／攝影
國防部發言人孫立方。圖／國防部
國防部發言人孫立方。圖／國防部
國軍嚴密掌握台海周邊海空域動態，圖為空軍P-3C型機官兵作業狀況。圖／國防部
國軍嚴密掌握台海周邊海空域動態，圖為空軍P-3C型機官兵作業狀況。圖／國防部

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