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敵情異常 邱國正：共軍「山東艦」曾在聯演時當假想敵

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國防部長邱國正。本報資料照片
國防部長邱國正。本報資料照片

國防部長邱國正昨透露最近共軍「敵情滿異常」，邱國正今受訪時再表示，很擔憂周邊狀況，共軍進行活動都會提高風險。邱國正也說，共軍「山東艦」曾在大陸南部及東部海空軍聯演時，「有出來擔任假想敵」。國防部則補充，邱國正指得是約九月中旬發生的事，非現在。

立法院今邀行政院長陳建仁等官員到立法院進行登革熱專案報告。

邱國正進入議場前受訪表示，他很擔憂周邊狀況 ，共軍海空聯演，山東艦有出來擔任假想敵，對岸東部南部的海軍編組有在台灣東外海活動，機艦、槍砲活動都會提高風險，不僅前方應注意，也呼籲動作不要太激烈，擔憂一發不可收拾。

邱國正也說，山東艦這一次出來大概兩個禮拜不到，掌握是擔任共軍南部艦隊軍演假想敵，而東部戰區編組的海軍連同空軍，則是演練自己防衛區。

而對於屏東火災及防疫相關的國軍協助，邱國正也表示，南部醫院都有收容，由地方政府統一指揮，化學兵有關防疫的工作也都有在做，程序上只要地方政府調度，國軍都配合。

邱國正 共軍 山東艦

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