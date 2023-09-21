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陸軍司令部湖口營區周日開放 阿帕契彩繪機降低「彩度」參展

攝影中心／ 記者黃義書／新竹即時報導
陸軍航特部在新竹縣湖口營區開放展示AH-64阿帕契直升機經彩繪的「虎斑鯊嘴」外觀。記者黃義書／攝影
陸軍航特部在新竹縣湖口營區開放展示AH-64阿帕契直升機經彩繪的「虎斑鯊嘴」外觀。記者黃義書／攝影

陸軍司令部將於9月24日（周日）開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，來展現國軍平時戰備訓練的成果，同時擴大全民國防的教育。上午（21日）先行預演以『迷彩總動員、全民挺國防」 為主題，除了有國軍陸空作戰操演外，另有靜態國軍裝備展示。同邀請地區機關團體地方仕紳及學校學生一同共見證國軍堅實戰力。

動態操演有三軍娃娃、三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊及原住民舞蹈表演外，並安排空軍幻象2000戰機衝場、憲兵快反重型機車展演、特指部戰技操演、陸航空中分列式阿帕契戰力展示及地空整體作戰演練等項目。

在地空整體作戰演練中，展現了聯合戰力發揮的地空整體作戰演練，顯現作戰部隊從指揮管制、快速反應、地空協同作戰、火力協調機制及打擊能力。

在靜態裝備陳展，有AH-64E阿帕契直升機、CM33雲豹甲車、M109A5自走砲車及雷霆2000火箭車等30項 武器裝備及國軍人才招募、軍事體驗、社團成果展及園遊會等攤位。借以凝聚全民力量，並推展到全民國防教育的目標。

陸軍航特部原本在新竹縣湖口營區開放特別準備一個「祕密大彩蛋」，是將兩架AH-64阿帕契直升機彩繪成「低視度虎斑鯊嘴」進行戰力展示。消息曝光後民眾一片讚美，而軍方高層卻以「未呈報核准」為由，要求要塗銷成原塗裝，取消展示，但消息一出立刻引發整個網路及民眾議論。

上午在新竹縣湖口營區開放的預演中兩架彩繪的阿帕契直升機，依計畫「彩繪」展示。一架參與戰力展示，一架作為地面展示用。但所展示的二架阿帕契直升的彩繪塗裝略有不同。是軍方連夜以軍用黑、白、灰等漆料混合後，用噴漆方式將彩繪降低「彩度」，以符合高層要求又順應民意參與軍事展演。

陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，地空整體作戰演練，展現了聯合戰力的發揮。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，地空整體作戰演練，展現了聯合戰力的發揮。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，空軍幻象2000戰機衝場。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，空軍幻象2000戰機衝場。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍三三化學兵群展示的迎國旗領唱國歌的致詞儀式。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍三三化學兵群展示的迎國旗領唱國歌的致詞儀式。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，地空整體作戰演練，展現了聯合戰力的發揮。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，地空整體作戰演練，展現了聯合戰力的發揮。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸航空中分列式阿帕契戰力展示。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸航空中分列式阿帕契戰力展示。記者黃義書／攝影
陸軍航特部在新竹縣湖口營區開放展示AH-64阿帕契直升機經彩繪的「虎斑鯊嘴」外觀。記者黃義書／攝影
陸軍航特部在新竹縣湖口營區開放展示AH-64阿帕契直升機經彩繪的「虎斑鯊嘴」外觀。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，動態操演有三軍娃娃表演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，動態操演有三軍娃娃表演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，憲兵快反重型機車展演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，憲兵快反重型機車展演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，靜態展示彩繪的AH-64阿帕契攻擊直升機。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，靜態展示彩繪的AH-64阿帕契攻擊直升機。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，憲兵快反連重型機車操演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，憲兵快反連重型機車操演。記者黃義書／攝影
陸軍航特部原本在新竹縣湖口營區開放，彩繪的AH-64阿帕契直升機，參與戰力展示。記者黃義書／攝影
陸軍航特部原本在新竹縣湖口營區開放，彩繪的AH-64阿帕契直升機，參與戰力展示。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，開放民眾參觀推展到全民國防教育。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，開放民眾參觀推展到全民國防教育。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，開放民眾參觀推展到全民國防教育。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，開放民眾參觀推展到全民國防教育。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，聯合戰力發揮的地空整體作戰演練。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，聯合戰力發揮的地空整體作戰演練。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍專校戰鼓隊演練。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍專校戰鼓隊演練。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，聯合戰力發揮的地空整體作戰演練。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，聯合戰力發揮的地空整體作戰演練。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍原住民舞蹈社的原住民舞蹈表演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍原住民舞蹈社的原住民舞蹈表演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍特戰指揮部戰技隊的戰技操演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸軍特戰指揮部戰技隊的戰技操演。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸航空中分列式阿帕契戰力展示。記者黃義書／攝影
陸軍司令部開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，陸航空中分列式阿帕契戰力展示。記者黃義書／攝影

國軍 阿帕契 陸軍

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