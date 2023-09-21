陸軍司令部湖口營區周日開放 阿帕契彩繪機降低「彩度」參展

陸軍司令部將於9月24日（周日）開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，來展現國軍平時戰備訓練的成果，同時擴大全民國防的教育。上午（21日）先行預演以『迷彩總動員、全民挺國防」 為主題，除了有國軍陸空作戰操演外，另有靜態國軍裝備展示。同邀請地區機關團體地方仕紳及學校學生一同共見證國軍堅實戰力。

動態操演有三軍娃娃、三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊及原住民舞蹈表演外，並安排空軍幻象2000戰機衝場、憲兵快反重型機車展演、特指部戰技操演、陸航空中分列式阿帕契戰力展示及地空整體作戰演練等項目。

在地空整體作戰演練中，展現了聯合戰力發揮的地空整體作戰演練，顯現作戰部隊從指揮管制、快速反應、地空協同作戰、火力協調機制及打擊能力。

在靜態裝備陳展，有AH-64E阿帕契直升機、CM33雲豹甲車、M109A5自走砲車及雷霆2000火箭車等30項 武器裝備及國軍人才招募、軍事體驗、社團成果展及園遊會等攤位。借以凝聚全民力量，並推展到全民國防教育的目標。

陸軍航特部原本在新竹縣湖口營區開放特別準備一個「祕密大彩蛋」，是將兩架AH-64阿帕契直升機彩繪成「低視度虎斑鯊嘴」進行戰力展示。消息曝光後民眾一片讚美，而軍方高層卻以「未呈報核准」為由，要求要塗銷成原塗裝，取消展示，但消息一出立刻引發整個網路及民眾議論。