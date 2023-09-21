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阿帕契攻擊直升機湖口戰力展示 暗光虎鯊彩繪機曝光

聯合報／ 記者洪哲政/湖口即時報導
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影

陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光，操演同時罕見低空、近距實施兩機性能操演。

這項預校活動分别實施幻象戰機、陸航直升機空中分列式、憲兵快反連重機分列及性能展示，同時進行阿帕契攻擊直升機戰力展示及地空整體作戰演練。兩架AH-64E型阿帕契攻擊直升機在湖口國家校場低空、近距展示各項飛行姿態、空中追瞄，相當精采。

航特部為這項營區開放，特别和外界合作針對兩架AH-64E型直升機，進行虎鯊紋的紀念彩繪，日前被眼尖的軍迷提前攝得公布，傳高層不滿，航特部一度原以不符作戰實需為由，取消兩架彩繪機參與本月28日在陸軍湖口營區開放陳展的規劃。但此事經外界討論，引起國防部長邱國正關注，經其核定修正，在調整彩繪明度符合作戰的低視度後，恢復參演。

其中完成調整的一架阿帕契彩繪機今天搶先在預演靜態中曝光，與原彩繪相較，除保留機身上的虎鯊紋外，刻意降低機首原白色鯊齒的明度，呈現「暗光」色調，且為凸顯戰機「戰車殺手」的特性，鯊齒内還加繪遭「咬」碎的戰車。

只是彩繪機曾遭外界關注，軍方政策「轉彎」後，這架彩繪機陳展位置被安排在湖口國家校場的左側最邊緣，自校場中央觀禮台步行到阿帕契彩繪機位置約需15分鐘。

陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影
湖口營區開放預校活動阿帕契攻擊直升機戰力展示。記者洪哲政/攝影
湖口營區開放預校活動阿帕契攻擊直升機戰力展示。記者洪哲政/攝影
湖口營區開放預校活動阿帕契攻擊直升機戰力展示。記者洪哲政/攝影
湖口營區開放預校活動阿帕契攻擊直升機戰力展示。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝光。記者洪哲政/攝影

阿帕契 直升機 虎鯊

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