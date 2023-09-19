阿帕契彩繪機陳展遭取消 參與者批：軍方高層故步自封

陸軍今天以不符作戰實需為由，堅持取消阿帕契長弓彩繪機本日28日在陸軍湖口營區開放陳展的規劃。專家批評，軍方高層整天嘴喊「全民國防」，但思維始終停滯、故步自封，抹煞中堅幹部企圖與時俱進的衝勁，澆熄民間參與國軍文宣心戰與年輕族群加入國軍的熱情。

針對龍城營區虎斑塗裝的阿帕契攻擊直升機，航空史專家彭斯民透過臉書貼文表示，他獲原創老師邀請，參與此案前置作業中有關歷史考成的部分。美陸軍 8th BATTALION, 229th AVIATION REGIMENT (FLYING TIGERS) AH-64D 於1988年獲准採用鯊魚嘴及AVG飛虎圖騰。該部隊跟飛虎隊一點關係都沒有，他們只是想延續飛虎精神，高司覺得很好，於是整隊24架阿帕契都塗成這樣。

彭斯民貼文表示，當國軍長官詢問陸軍阿帕契塗虎斑鯊魚嘴的緣由，他只強調陸軍601旅「龍城營區」在龍潭，所謂「龍潭虎穴」、「龍城出猛虎」、「驍勇阿帕契」，長官聽了非常認同核准開工，「可惜長官的上面還有長官」。

彭斯民表示，其實原創老師是無償奉獻提供圖騰設計，還連續兩週，帶著團隊自費每天往返營區100公里。他們為了避免國安高層質疑外漆影響原機功能，因此貼心全部採用原廠提供的黑、綠、白三色原漆去調配，完全不影響作戰功能。

彭斯民表示，以招募困難的今日，高層整天嘴喊「全民國防」，但思維始終停滯、故步自封，除了抹煞中堅幹部企圖與時俱進的衝勁，也澆熄民間參與國軍文宣心戰與年輕族群加入國軍的熱情。