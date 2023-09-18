阿帕契長弓彩繪機曝光 高層竟要求不許參加營區開放

陸軍航特部為本月24日將在新竹湖口基地實施的營區開放，首度安排兩架AH-64E阿帕契彩繪機參演，受到航空迷高度期待。但今傳高層反對，隨即解除兩架彩繪機的參演任務，並限時恢復原塗裝。航迷網路社群今晚為此「炸鍋」，希望力保彩繪機的參演權。

「112年國防知性之旅」新竹縣湖口營區開放將於24日登場，活動區分靜態裝備陳展、動態操演，內容包含陸航空中分列式、AH-64E阿帕契直升機戰力展示、地空整體作戰，以及憲兵新型重機「印地安挑戰者」亮相等。

為了AH-64E阿帕契長弓直升機將實施靜態陳展和動態操演，航特部特别首度為兩架參演的阿帕契直升機進行紀念彩繪，造型日前為航迷所目擊。此事不但為民眾對營區開放增添期待感，航迷界更視之為盛事，成為活動焦點。

這兩架阿帕契彩繪機在原塗裝上加飾虎鯊紋，機首則繪製藍眼黑睛的獠牙鯊嘴，造型威猛，但均屬低視度設計。

但今晚消息傳稱，國防部高層發現此節，對主戰裝備改變原塗裝表達不滿，隨即要求陸軍司令部解除601旅這兩架AH-64E彩繪機的參演任務，並限時恢復原塗裝。航迷反彈，在各社群熱烈討論。