陳育琳 首位女政戰局長

國防部政戰局長楊安中將，預計於十月一日屆齡退伍，接任者將是現任陸軍政戰主任陳育琳中將。陳育琳是中華民國史上第一位女中將，如今也將成為國軍政戰制度成立以來，第一位「女掌門人」。

至於接任陸軍政戰主任人選，預期將從陳中吉、史順文、張維新、詹國義等現役少將擇一升任。

陳育琳出身台南縣山上鄉，她就讀新豐高中時，在學校軍訓教官建議下報考軍校。她畢業於政戰學校戲劇系，世新大學行政管理碩士。

二○一四年八月，陳育琳調任馬防部政戰主任，次年元旦晉任少將，成為國軍史上第七位女性將領。

此後陳育琳歷任政戰局文宣心戰處長、陸軍六軍團政戰主任、國防大學政戰學院院長、政戰局副局長，去年十月一日，接任陸軍政戰主任，成為國軍首位女中將。陳育琳的先生是軍職退伍，兒子也在國防部服志願役。