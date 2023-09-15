陳育琳將成為國軍首任女性政戰局長

聯合報／ 記者程嘉文
107年11月13日，國防部舉辦全民國防網際網路有獎徵答，時任文宣心戰處長的陳育琳，邀請「小禮兵」向杰恩（右），與以愛看國軍莒光日著稱的蔡羽玄（中）兩位小朋友一同抽獎。記者程嘉文／攝影
107年11月13日，國防部舉辦全民國防網際網路有獎徵答，時任文宣心戰處長的陳育琳，邀請「小禮兵」向杰恩（右），與以愛看國軍莒光日著稱的蔡羽玄（中）兩位小朋友一同抽獎。記者程嘉文／攝影

國防部政戰局長楊安中將，預計於10月1日屆齡退伍，接任者將是現任陸軍政戰主任陳育琳中將。陳育琳是中華民國史上第一位女中將，如今也將成為國軍政戰制度成立以來，第一位「掌門人」。至於接任陸軍政戰主任人選，預期將從陳中吉、史順文、張維新、詹國義等4位現役少將擇一升任。

陳育琳出身台南縣山上鄉，她就讀新豐高中時，受學校軍訓教官的建議，決定報考軍校。她畢業於政戰學校戲劇系，世新大學行政管理碩士。103年8月，調任馬防部政戰主任，次年元旦晉任少將，成為國軍史上第七位女性將領。此後她歷任政戰局文宣心戰處長、陸軍六軍團政戰主任、國防大學政戰學院院長、政戰局副局長，去年10月1日，接任陸軍政戰主任，晉升中將。陳育琳的先生是軍職退伍，兒子也在國防部服志願役。

國軍現有4位女性將領，另三位是陸勤部政戰主任辜麗都少將、馬防部政戰主任龔瓊玉少將、參謀本部通資次長室發展規劃處長蕭人瑾少將。

政戰77年班的陳育琳接掌政戰局，陸軍政戰主任將由78、79年班的少將接任占缺。符合條件的現役少將中，呼聲最高者包括78年班的政戰學院院長陳中吉，79年班的政戰局副局長張維新、陸軍政戰副主任詹國義、六軍團政戰主任史順文等。陳中吉、史順文均畢業於政戰新聞系，先後擔任國防部發言人；詹國義專長保防，任內破獲多起共諜案；張維新出身海龍蛙兵，資歷完整，同學中最先晉升將軍；可說各擅勝場。

111年12月26日，蔡英文總統勗勉近半年晉任的國軍將領，右前一為國軍首位女中將陳育琳。記者蘇健忠／攝影
111年12月26日，蔡英文總統勗勉近半年晉任的國軍將領，右前一為國軍首位女中將陳育琳。記者蘇健忠／攝影

主任 陸軍 陳育琳

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