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影／《軍情站》睽違4年國防展 新亮相國造武器搶先看

聯合報／ 徐宇威／台北即時報導
112年國防展首度亮相的載台型遊蕩彈藥。記者徐宇威/攝影
112年國防展首度亮相的載台型遊蕩彈藥。記者徐宇威/攝影

2年一度的台北國際航太暨國防工業展（國防展），因疫情延宕4年後，將於9月14至16日在南港展覽館舉行。13日國防部邀請媒體在展前進行導覽，解說本次國防館的主要展品。

本次國防展照往例，由國防部主導的國防館依舊是面積最大的展覽單位，另外航太產業組成的航太產業館，美國在臺協會籌組的美國館，也將是展會中面積較大的參展攤位。其中美對台軍售相關的洛馬、雷神、L3、BAE、諾格等大廠也將設攤位展示。

本報<<軍情+>>節目在年初採訪中東最大國防展阿布達比防衛展(IDEX)，現場觀察無人機相關產業的參展數量已過整體參展品的一半。本次台北國防展，在政府無人機國家隊與不對稱建軍的政策下，無人機相關的裝備系統也佔極高比率。除了中科院首度展示的載台型遊蕩彈藥，年初向媒體首度曝光的銳鳶二型無人機也首度對公眾展示，此外無人機國家隊廠商也將展示各式的無人機研發成果，向國人展示國內廠商的研發實力。

除了無人機，類似美軍JLTV，由軍備局209廠研發的的戰術偵搜車、以及軍備局205廠研發，可供左右慣用手使用的XT112突擊步槍也將首度對外亮相。

國防部 美國

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