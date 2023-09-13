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9架共機在我當面挑釁空防 兩無人機中線南北空域繞行
國防部上午公布共軍動態，持續有9架次共機昨日逾越海峽中線及其延伸線進入我北部及西南空域，其中有2架大型無人機分別在南北空域繞行。
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，自9月12日（星期一）6時至9月13日（星期二）6時止，國軍偵獲共機27架次、共艦13艘次，持續在台海周邊活動。其中有9架次逾越海峽中線及其延伸線進入北部及西南空域。
根據國防部公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，這9架共機包括BZK-005大型無人機2架次，分别在中線南北兩端繞行；其餘包括運-9通信對抗機1架次、殲-10機2架次、運-8反潛機1架次、轟-6機2架次、空警-500機1架次，航跡都集中在西南空域。
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