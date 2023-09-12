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亡故中尉父自焚抗議未果 陸戰隊：悲慟情緒感同身受

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
高雄海軍陸戰隊指揮部。圖/取自Google Earth
高雄海軍陸戰隊指揮部。圖/取自Google Earth

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉5日被發現陳屍營區，海軍陸戰隊指揮部今 (12)日表示，其父今天營區門外意圖自焚被制止。海軍陸戰隊再度表示，將全力配合釐清真相，公開透明，如查有不法情事，定依法究辦。

家屬強烈質疑鄭中尉死因不單純，鄭母日前曾向國防部長邱國正下跪陳情，希望能還給鄭姓中尉公道和交代。

海軍陸戰隊表示，陸戰99旅衛哨人員於今天14時許發現，已故鄭中尉之父在營區門外情緒激動，意圖自焚。相關人員立即制止，並通知家屬；同時由幹部陪同，安撫情緒後，乘救護車赴國軍高雄總醫院診治。

海軍陸戰隊表示，對家屬痛失子弟悲慟情緒，陸戰隊痛失袍澤感同身受。單位自事發後，即請求家屬共同見證法紀調查，惜僅參加一次。單位已另檢派專責小組，協助喪葬、撫卹及合法權益維護等事宜。

海軍隊戰隊表示，任何團隊成員傷損，都是無法彌補的傷痛。考量全案已進入司法調查，海軍陸戰隊將全力配合釐清真相，公開透明，如查有不法情事，定依法究辦。

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陸戰隊 海軍 情緒

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