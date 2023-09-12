新版國防報告書 呈現共軍打擊目標首重台北市

國防部今日發布中華民國一百一十二年國防報告書，內容首度呈現「中共當面沿海機場擴建示意圖」，披露共軍擴建龍田、惠安、漳州等針對台灣防務的機場，而威脅假想目標都直指台北市。

國防部今天舉行記者會公布新版國防報告書」，報告中提及國軍先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量與關鍵節點，以及「結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間」。國防部官員被詢及時，皆稱我守勢、防衛作戰立場沒有改變，只是以破壞敵人攻擊節奏與作戰進程達到防禦目的，並遠程（打擊）來增加國軍防禦縱深，在境內建構足夠可以打擊和嚇阻的戰力。至於結合美印太戰略部署，官員在記者會上雖曾被詢及，但並未回應。

相較一百零八、一百一十年，新版國防報告書在「安全挑戰」篇章，共軍對我威脅內容敘述大幅成長，內容首度呈現「中共當面沿海機場擴建示意圖」，披露共軍龍田、惠安、漳州等針對台灣防務的機場。按報告書圖示顯示，三處機場依序分別距「台北市」135浬、173浬與248浬，圖示威脅假想目標都是台北市。

對此，國防部情報次長室助理次黃文啟表示，國防報告書列舉龍田、惠安、漳州三個機場，因為距離我們台灣最近，讓大家了解到中共在這三個機場的概況。那他表示，近年中共大肆擴張軍備，新式戰機、無人機不斷服役，相對各項設施也隨著更新，國軍透過各種管道掌握，採取有效反制作為。

對於報告提及國軍將先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量與關鍵節點，以及結合美印太戰略部署，拓展防衛空間的描述，國防部戰規司戰略研析處長吳慕樵表示，我們在軍事戰略上居於守勢作戰，防衛作戰戰略不會改變，而不對稱戰術在運用上，我方希望破壞敵人對我們攻擊的節奏，敵人犯台計畫有一定的進程，我們希望破壞他的作戰進程達到防禦目的，所有軍事行動都按照敵人的具體徵候作後續反應，守勢戰略沒有改變。

國防部作計室聯戰處長林文皇則說，國軍重層嚇阻的能力要從遠程來增加我防禦縱深，一直到我們的境內都要建構打以打擊和嚇阻的戰力。