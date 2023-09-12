總統大選後兩岸關係 國防部：共軍繼續對台施壓

國防部公布民國112年國防報告書，書中擴大共軍對台威脅描述的頁數。對於明年總統大選後的兩岸關係，國防部情報次長室助理次長黃文啟表示，共軍會對我們繼續施壓，我們必須比今天作更好的準備，國軍明天壓力絕對比今天大，目前為止，我們看不出中共當局對我們有任何善意。

112年國防報告書相較過去前兩個版本的報告，新版報告書在安全挑戰篇章，內容大幅成長。將中共各型飛彈打擊範圍示意圖，中共當面沿海機場擴建示意圖，公開惠安、龍田、漳州等針對台灣防務的機場，同時介紹中共新型無人機與航空母艦，說明共軍各項對台灣傳統、非傳統與灰色地帶的威脅模式。

黃文啟說，中共對台灣的威脅，不只有軍事手段，還有其他其他部門的手段。如外交國際封鎖、經濟箝制、政治打壓等，加上認知作戰。國防部以最高軍事主管機關立場，會從軍事上做好最好的準備。

對於明年大選結束後，兩岸情勢會更緊張嗎？黃文啟表示，共軍會對我們繼續施壓。我們必須比今天作更好的準備，明天的壓力絕對比明天大。目前為止我們看不出中共當局對我們有任何善意。

對於近期共軍機艦出海頻繁問題，黃文啟說，國軍經長期觀察所得，受到訓練環境，武器訓場改變等影響，共軍訓練時間與模式有所改變。過去三四年來時間顯示，從6月天候轉好一直到9月較為頻密，視狀況向後延伸。但如這次四個颱風連續襲擊大陸，就有影響。

黃文啟表示，無人機繞台，是共軍新手段的一種，頻率在增加，是共軍軍事運用一環，無人機對世界各國的水面控制與空中指管與面打擊，都能發揮相當大功能，國軍有現有及未來規畫的措施因應，也擬定因應步驟。