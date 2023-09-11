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立委：陸軍將擴軍 下月起調編制

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
陸軍部隊編制下月起異動，首波將航特部所屬谷關特戰訓練中心、屏東空降訓練中心、陸軍後勤訓練中心等單位，移編教育訓練暨準則發展指揮部。 圖／軍聞社
陸軍部隊編制下月起異動，首波將航特部所屬谷關特戰訓練中心、屏東空降訓練中心、陸軍後勤訓練中心等單位，移編教育訓練暨準則發展指揮部。 圖／軍聞社

立委披露陸軍將擴軍，按明年度國防預算案記載，國防部明年交付陸軍一項「後續兵力結構組織調整案」，據了解，全案將針對五個已復編的步兵守備旅、基幹型態的十八縣市後備旅進行編裝檢討、部隊番號賦予等業務。

因應新編部隊，陸軍部隊編制下月起也將異動，首波將航特部所屬谷關特戰訓練中心、屏東空降訓練中心、陸軍後勤訓練中心等單位，移編教育訓練暨準則發展指揮部。

憲兵指揮部在預算案中同時也有兵力結構調整案，耗資億元以上預算大批採購防寒大衣、戰鬥個裝與新進官兵可領取的服裝。

陸軍因應新訓需求，現已復編成五個步兵旅，傳將陸續以義務役兵員充實，成為灘岸守備旅；而編配到陸軍的後備指揮部，所轄十八個縣市的後備指揮部也正陸續編成基幹形態的城鄉守備旅；此外，陸軍各兵監、測考中心將需因應教召任務編成縱深守備旅。而相關單位雖然編成，實際上卻沒有正式的編裝表，明年將陸續正常化，充實編裝，陸續成軍備戰。

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