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新聞眼／義務役救缺員 建軍走回頭路？

聯合報／ 本報記者洪哲政
明年義務役役期調整為一年，義務役以擔任守備任務為主，支援軍事作戰及民防任務。圖／聯合報系資料照片
明年義務役役期調整為一年，義務役以擔任守備任務為主，支援軍事作戰及民防任務。圖／聯合報系資料照片

國防部在最新五年兵力整建及施政計畫報告宣稱，明年義務役役期調整為一年，義務役以擔任守備任務為主，支援軍事作戰及民防任務。但根據學者揭露軍方在預算案中暗藏的實際數據，顯然是「暗削」志願役需求員額，試圖以源源不絕的義務役兵員，紓解長年來募兵困難造成編現比始終不足的壓力。

因應明年義務役役期調整，國防部宣示國軍兵力結構組成，「志願役維持現行規模」，擔任國軍主要作戰任務；義務役則規畫施以強度較高的軍事訓練，「以擔任守備任務為主」，並支援軍事作戰及民防任務。

據了解，三軍歷經長期主戰部隊、艦艇、外島部隊募兵不足、人力長期負成長的窘境，無不希望以義務役人力補足編現比，恢復人力帳面上的「榮景」，因此反對讓大部分的義務役集中在「灘岸守備旅」服役，而主張分派到主戰部隊，補實長期的缺額。也因此，產生學者揭露預算案與五年兵力整建宣示矛盾的現象。

義務役兵員無論是本職學能或訓練流路，都與全志願役的部隊成員不同，要以「補空隙」方式安插到志願役部隊，不但管理面臨挑戰，多年募兵下，全志願役制度所累積精純穩定的戰力，恐因義務役人力頻繁離退而日漸流失。

一年制義務役即將啟動，面對新世代役男服役單位、訓練情境，志願役、義務役比例，國防部有義務進一步精確說明，不應為削志願役補義務役走回頭路來製造虛晃、模糊的空間。

志願役 國防部 民防 國軍

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