海陸中尉輕生疑點多　單週聲量破萬筆！國防部長邱國正承諾釐清事件：該懲處的絕不手軟

image source:FB/@中華民國海軍

文／林子洵

高雄海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉5日清晨被發現陳屍在營區後方的榕樹上，家屬對此提出多項疑點，質疑死因不單純，要求軍方給真相。近日國防部長邱國正也前往營區了解狀況，鄭母情緒激動下跪陳情，邱國正也向鄭母致歉。海軍司令部參謀長吳立平中將於國防例行記者會上，表示會將邀請家屬見證調查，相關檔案也會供家屬參考。



鄭母：事發當天凌晨才通話

23歲的鄭姓中尉5日凌晨被發現陳屍於99旅營區的榕樹下，鄭母認為兒子不可能輕生，且事發當天凌晨一點才通過電話，沒想到早上就接到死亡消息，透露電話中兒子有抱怨連長一直找他麻煩，甚至有念頭想要退伍，但當時兒子情緒並沒有很激動，還有承諾媽媽放假就會回家，讓鄭母質疑兒子是「被逼死的」。

家屬提出多項質疑

昨（7）日遺體複驗，家屬針對死因提出多項質疑，包括為何樹下都是泥濘，但鄭姓中尉的鞋子卻很乾淨；其手指也很乾淨，不像有爬過樹，再加上樹高4至5公尺，鄭姓中尉腳下卻沒有任何墊腳物等疑點。另外，鄭父也提出，一條繩子吊了幾十公斤的人，樹枝理應會有勒痕，但當時想拍攝樹枝卻被營區人員阻止拍攝，讓他們覺得疑惑。

鄭母還表示，趕往營區的途中，有被交代不要移動現場遺體，但抵達現場卻發現兒子在救護車上，認為現場已經被破壞。

國防部長邱國正承諾：「會將事情釐清，絕對不會手軟」

對此，海軍司令部參謀長吳立平在國防例行記者會上表示會邀請家屬見證調查，並強調現場並未受到破壞。海軍陸戰隊目前已成立專責調查小組，相關檔案也會給家屬參考。

家屬在6日時回營區招魂，正好遇見國防部長邱國正，鄭母下跪陳情，邱國正也承諾會把事情釐清，雖然不能保證沒有遺憾，但該懲處的、該法辦的，絕對不會手軟。

引社會高度關注，聲量一週破萬筆

「高雄海軍陸戰隊鄭姓中尉事件」引發社會高度關注，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「高雄海軍陸戰隊鄭姓中尉事件」近一週的總聲量為12,026筆，在事發當天（9月5日）聲量來到4,676筆，遺體解剖當天（9月7日）聲量則為4,624筆。

▲「高雄海軍陸戰隊鄭姓中尉事件」近一週聲量趨勢變化。

image source《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月01日至2023年09月07日。

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