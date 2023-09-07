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陸戰隊99旅中尉疑營內輕生 蔡總統：非常難過不捨

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
海軍陸戰隊九九旅傳出中尉排長陳屍營區榕樹。圖／讀者提供
海軍陸戰隊九九旅傳出中尉排長陳屍營區榕樹。圖／讀者提供

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長疑似在營內輕生，蔡英文總統今天表示，她非常關心，也非常難過不捨，已經請國防部務必釐清整個事情，也要對家屬的心情以及後續照顧全力以赴。

蔡總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，在當地與隨團媒體茶敘。媒體問到傳出有官兵在營區輕生，有家屬表達希望總統聽到心聲。蔡總統表示，每一次軍方或是軍人弟兄姐妹有事情發生，她都非常關心，這次的事情她非常難過不捨，已經請國防部務必釐清整個事情，也要對家屬的心情以及後續照顧全力以赴。

海軍陸戰隊指揮部表示，全案由檢警調查中，深表遺憾與不捨，將全力協助家屬治喪事宜。

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國防部 陸戰隊 海軍

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