明年恢復義務役…首年共徵集9100人 700名「金馬獎」

國防部將於明年元月起恢復一年期義務役，首年徵集總人數預估約九千一百人。明年度國防部主計局預算案顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低情形，將把部分義務役人員分發至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島服役，並與志願役人員混編。

明年預計分發至外離島（即過去俗稱「金馬獎」）人數共約七百人，即平均每十三名義務役官兵就有一位可能到外離島服役。但主計局預算案中，並未說明義務役人員分發外離島服役業務採自願申請或抽籤實施。

國防部主計局明年度預算案的「軍職人員外島地域加給」項中，編列了廿五位義務役士官與一百五十位義務役士兵的加給，合計共一百七十五人，分發至第二級與第三級外島服役；在「軍職人員離島地域加給」中，另編列廿五位義務役士官與五百位義務役士兵加給，合計五百廿五人，將分發至第二級與第三級的離島服役。上述人數合計七百名。

依國防部現行規定，「外島二級」地區，包括東沙、東碇、亮島、高登島，「外島三級」則為金門、馬祖；「離島二級」包括吉貝、望安、龜山、虎井，「離島三級」則為馬公與湖西。

加給部分，「外島二級」義務役士官每月四六四○元、義務役士兵每月則為二二七○元；「外島三級」義務役士官每月一七六○元、義務役士兵每月一○三○元；「離島二級」義務役士官每月一六五○元、義務役士兵每月九三○元；「離島三級」義務役士官每月一五五○元、義務役士兵每月八三○元。