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復健5年 傘兵秦良丰站起來

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
秦良丰受傷之初曾被評估可能終生癱瘓，經5年復健，已可靠旁人扶助站著往前傾斜60度（圖）。圖／秦天人提供
秦良丰受傷之初曾被評估可能終生癱瘓，經5年復健，已可靠旁人扶助站著往前傾斜60度（圖）。圖／秦天人提供

陸軍航特部下士秦良丰2018年在跳傘訓練高空墜地，歷經5年多復健，父親秦天人昨在九三軍人節PO出最新復健成果，秦良丰不僅能獨自在斜坡站起，還可由旁人扶助往前傾斜60度，網友看了非常感動，紛紛留言加油打氣，直說秦良丰是「最勇敢的軍人」。

秦天人以「感動」為題在臉書發表秦良丰最新復健影片，影片中，秦良丰坐在斜坡的圍籬，靠自己的力量慢慢地站了起來，雖曾一個重心不穩由兩旁的弟兄扶住，但他確實靠自己的力量站起。秦天人也在一旁鼓勵，「已經成功8成了」。

「良丰，對爸爸媽媽來說，這就是感動，今天你又讓爸爸、媽媽看到了，你新的自我練習的動作，雖然你說不算成功，因為你往前衝過頭了，但爸爸、媽媽認為這是一個不算是失敗的成功，因為你的腳是在懸空的狀態下，練習站起來。」秦天文的臉書充滿對兒子的鼓勵與感動。

秦良丰受傷之初曾被評估可能終生癱瘓（圖），經5年復健，已可靠旁人扶助站著往前傾斜60度。圖／秦天人提供
秦良丰受傷之初曾被評估可能終生癱瘓（圖），經5年復健，已可靠旁人扶助站著往前傾斜60度。圖／秦天人提供

秦天人說，因良丰所站的地方是斜坡，對脊椎損傷的良丰來說，站起來的瞬間左右腳不同的施力，那是個很敏感也很難做到的動作，良丰的狀況看似可以「動」，但又什麼都不能做，卻肯一直不斷地嘗試復健老師所教以外的動作，「你說爸爸、媽媽看到時怎麼會不感動，繼續加油，我們全家會一直陪伴著你」。

影片PO出後，網友紛紛留言「最棒的勇者」、「軍人節平安健康順利」、「開心！更進步了」、「良丰太優秀了，感動人心」、「一點點的進步，都是很大的努力」、「看到這麼辛苦的復健，真的好心疼啊」等，為秦良丰加油打氣。

復健 軍人節 爸爸 秦良丰 跳傘

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