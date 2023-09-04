軍機擾台公布時機 學者質疑蔡政府雙標

台北市長蔣萬安日前出席上海雙城論壇，隨行出訪的政治大學外交系副教授黃奎博昨引用聯合報社論指出，國防部過去都是隔天發布共軍軍演，但蔣萬安出發雙城論壇當天，國防部卻破例當天及時發布，國安會秘書長還喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」，擺明刻意針對蔣，一個中央政府對地方政府，怎麼這麼小心眼？

聯合報社論昨天提到，雙城論壇能淡化政治味，本身就是政治的藝術。相比大陸展現彈性，不堅持依慣例安排國台辦主任、上海市委書記出場；蔡政府卻破例安排國防部在蔣萬安出發日發布及時軍機擾台資訊，就算陸方以客為尊是統戰，蔡政府為何急著給蔣萬安穿小鞋？

黃奎博指出，國防部過去都是隔天發布共軍軍演，但蔣萬安出發當天卻破例當天及時發布，還喊話「要求中共不再軍演」；對比去年美國眾議院議長裴洛西訪台，當時中共飛彈已飛過台北，民進黨政府祕而不宣，日本媒體報導後台灣人民才知。

「蔡政府根本是雙標。」黃奎博說，蔡政府應積極去思考，未來基於讓國民更有憂患意識，加強國民心防，所有的共機繞台都應該要當天隨時公布，才能更有效果及能見度，甚至讓刷手機的年輕人也要看得到。

隨團參訪的國民黨北市議員張斯綱說，蔡政府執政8年，兩岸間的敵意需要化解，陸委會也認為雙城論壇是正常交流活動，何必用這樣的方式給蔣萬安穿小鞋？兩岸之間兵凶戰危，蔡政府應該要問自己，有沒有辦法將敵意緩解，而不是將問題丟給蔣萬安。

張斯綱也表示，蔡政府「小鼻子、小眼睛」，民進黨政府應該樂觀看待雙城論壇，不管代表北市或中央，都是代表台灣的交流。蔣萬安帶給上海對台灣的市長有新觀感，讓大陸民眾耳目一新，對兩岸交流是好事，也讓過去雙方敵意螺旋出現緩解；蔣去豫園當天，就有許多網友將照片傳上微博，吸引更多人去豫園拍照。

民眾黨台北市議員陳宥丞說，台灣不管赴大陸參訪或與美國交好，都凸顯台灣的外交困境，但民進黨政府在國內做的小動作，不被人民所樂見。若用「北風與太陽」故事，共機繞台只會讓台灣人民愈來愈遠，同樣地，民進黨在國家內刻意製造虛擬敵人，也只會讓選票愈來愈少，因為格局很低，讓人看破手腳。

不過，民進黨台北市議員簡舒培指出，對中央來說，根本沒有必要去擋兩岸對等交流，陸委會這次也完全沒有去擋蔣萬安的雙城論壇行程；讓蔣萬安穿小鞋的應該是中國大陸，因蔣萬安出訪上海，若真的是「破冰」，怎麼還會有共機繞台，這不是非常奇怪的邏輯？