美公布新軍售 將為我F-16延壽

美國國防部八月卅一日公布最新一批軍售合約，其中提到洛馬公司將為台灣現役Ｆ-16戰機提供延壽服務，合約金額不會超過一八一七萬美元（約台幣五點七九億），預計二○三○年八月卅日完成。

近年來美國國務院通知國會對台軍售項目中，未見到類似提案，推測這筆軍售金額未超過五千萬美元，屬於小額軍售範圍，不用通知國會也並未交國務院安全合作局（ＤＳＣＡ）公告。

此外，根據最新版國防預算書，陸軍將於一一三至一一五年度向美國採購Ｍ67手榴彈，總金額高達十億二九六○萬元，估計總採購量將高達七十萬枚左右。

國軍向美國採購Ｍ1Ａ2戰車，由於僅編列四○二億元，遠低於美方公告的廿億美元。除了部分品項減少添置數量，如彈藥之類品項，必須另外在作業維持範疇內編列。一一三年度預算就有「一二○公釐翼穩穿甲練習彈等三項」的軍購案，總計十億多元，分三年度執行。

陸軍其他的添購戰備彈藥新案，包括雷霆二千多管火箭系統的Mk30與Mk45火箭彈，共十八億餘元，為期三年；先前只有憲兵與陸戰隊採購的國造紅隼反裝甲火箭，陸軍也於一一三、一一四年度編列預算五．九六億元採購；一○五公釐戰車砲的高爆戰防曳光彈，包括實彈與練習彈，共十五．七億元，兩年編列；五．五六公釐步槍的訓練用空包彈，採購一千五百萬元。

魏特曼：對台敵對攻擊 美會堅定回應

【記者蔡晉宇／台北報導】蔡英文總統昨接見美國聯邦眾議員軍事委員會副主席魏特曼訪問團，感謝長期在美國會推動各項友台法案。魏特曼表示，任何對台灣具敵對、無端的攻擊，美國一定會堅定回應。