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國軍大量增購手榴彈 國造加外購達100萬枚

聯合報／ 記者程嘉文
一名美國陸戰隊士兵拋擲M67手榴彈，可見到與彈體分離的壓板。圖/美國國防部檔案照
一名美國陸戰隊士兵拋擲M67手榴彈，可見到與彈體分離的壓板。圖/美國國防部檔案照

台海局勢緊張，隨著兩岸軍力失衡，國土防衛戰近年日益被強調。相關武器裝備的添置，也可在國防預算中看出。最新版的國防預算書顯示，陸軍將於113至115年度，向美國採購M67手榴彈，總金額高達新台幣10億2960萬元，估計總採購量將高達70萬枚左右。

國軍現役使用的主力手榴彈，是美規的Mk2。根據政府採購網日前公告決標資訊，陸軍為滿足戰備所需，將斥資新台幣3億7200萬元委託中科院生產Mk2手榴彈，總數24萬枚，時限是113至117年度。

Mk2開發於一次大戰後期，至今已經一世紀，由於鑄鐵外殼的格子狀花紋，堪稱最多人認得的手榴彈。雖然問世多年，但在引信方面曾經多次改良，增加可靠度。國軍這次的採購清單上就明載，新造Mk2搭配的是新款的M204A2引信。

Mk2的橢圓形花紋彈體，贏得綽號「鳳梨」，開發於越戰時期的M67，彈體則是圓形，因此在美軍綽號為「蘋果」。相傳美軍這種設計的原理，是符合美國人小時都有打棒球經驗，幾乎不必另外學習，就可以將其拋到遠處。依據英文維基百科，2021年的M67單價約為45美元，若以折合新台幣1400元計算，約可購買73.5萬枚。

Mk2與M67，都屬於基本款的人員殺傷手榴彈：Mk2重量約600公克，M67約400公克。兩者的保險機制接近，都是先拔出插銷，此時繼續手握彈體，壓板就會維持安全狀態，手榴彈拋出後，彈體與壓板分離，引信才會開始啟動，到爆炸的時間約為4至5秒。

陸軍其他的添購戰備彈藥新案，包括雷霆2000多管火箭系統的Mk30與Mk45火箭彈，共18億餘元，為期3年；先前只有憲兵與陸戰隊採購的國造紅隼反裝甲火箭，陸軍也於113、114年度編列預算5.96億元採購；105公釐戰車砲的高爆戰防曳光彈，包括實彈與練習彈，共15.7億元，兩年編列；5.56公釐步槍的訓練用空包彈，採購1500萬元。

另外，國軍向美國採購M1A2戰車，由於僅編列402億新台幣，遠低於美方公告的20億美元。因此除了部分品項減少添置數量，如彈藥之類品項，必須另外在作業維持範疇內編列。113年度預算中就可看到，「120公釐翼穩穿甲練習彈等三項」的軍購案，總計新台幣10.68億餘元，113至115年度執行。

國軍官兵練習投擲Mk2手榴彈。圖/軍聞社
國軍官兵練習投擲Mk2手榴彈。圖/軍聞社
Mk2手榴彈，格狀外型是為防滑，爆炸時也會形成破片。圖/維基百科共享資源
Mk2手榴彈，格狀外型是為防滑，爆炸時也會形成破片。圖/維基百科共享資源
M67手榴彈內部構造圖。圖/維基百科共享資源
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M67手榴彈剖面圖。圖/美國陸軍檔案照
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陸軍

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