九三軍人節 羅紹和、邰智源獲頒「敬軍模範」

國防部今天上午在大直博愛大樓舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統頒獎給國軍楷模、模範團體主官，以及推動全民國防教育與敬軍有功的軍民人員。其中前任國防部軍事發言人羅紹和，以及主持「木曜4超玩」節目的藝人邰智源，今年都當選「敬軍模範」。邰智源上台時，現場引起一陣笑聲。

在馬政府時期擔任發言人五年的羅紹和說，中華民國擁有一支堅若磐石的軍隊，是這些敬業愛國、英勇無畏的軍人們的努力付出，才賦予了大家安全和穩定的生活環境，官兵需要國人更多的支持和鼓勵，他呼籲國人一起做官兵最堅實的後盾。

羅紹和則以中華安得烈慈善協會執行長的身分獲獎。他表示，過去三年多來，協會針對遭逢重大事故、家境清寒的國軍官兵及眷屬，以及65歲以上罹患重大疾病、殘障、生活弱勢的榮民、榮眷及遺孤，分別提供急難救助金、客製化食物箱或長青食物箱，依據實際需求給予協助，陪伴度過難關。估算三年來協會發出的急難救助金及各類食物箱的市值，超過新台幣1740萬元。