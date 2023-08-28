新聞眼／停售我機艦…台海平衡 美喊假的？

共軍自美國眾議院前議長裴洛西訪台後，經常對台展開包圍式的軍事操演，國軍必須更頻繁地將機艦前推至鄰接區海空域，與共軍實際對峙。但美方聲稱全力維護印太與台灣海峽和平，拜登政府卻停止輸出載台性質武器給我國，美方對台海情勢的平衡維持出現矛盾。

俄烏戰爭後，美國幾是以「灌輸」方式，要求國軍師法烏克蘭抵禦俄羅斯的戰法，但兩岸間隔台灣海峽，而台灣本島缺乏縱深，與俄烏戰爭的環境截然不同。共軍講究決戰速勝、國軍講究戰力保存，在有海峽作為天塹，國軍當然講究擊敵於半渡，依序制空、制海、反登陸，讓敵人無法在灘頭立足。無論如何，機艦載台都是台灣作為區域防禦主力最重要的部分。

但在美方刻意壓制下，國軍當前建軍被迫朝向國土防衛，除了採購更多岸置防空、反艦飛彈，並藉由重新落實後備戰力、強化城鎮戰場經營，讓地面戰力更為強韌。但中華民國國力資源畢竟有限，建軍資源的大幅挪移，傳統必須耗鉅資的機艦載台的建軍，勢必被弱化。

日前傳出美方一度有意取消售台六十六架F-16V新機，後因法律問題無法解決才作罷，凸顯美方當前在區域平衡政策上的偏失，顯然刻意壓制我建構具投射力、能主動捍衛台海空域、航道的機艦建軍。

共軍近年多次對台進行文攻武嚇之際，發布海上與我艦艇對峙畫面，多以我艦齡五十年以上的濟陽級艦為主，藉此暗諷我國艦艇老舊。而依國際法觀點，兩岸一旦開戰，除非是以台灣為國家作為前提，否則美軍行動即非依據集體自衛權，因此依法美軍實質介入的可能性並不高。加上近期俄烏戰爭帶給外界的啟示是，美國面對侵略戰爭，無力也無意直接派兵介入，屆時台灣面對共軍要自主防衛，軍艦與戰機載台當然是主力。

俄烏戰事發展至今給台灣的最新啟示，就是反擊侵略者所需戰機、艦艇，關鍵時不可受制於外邦，機艦載台仍是烏克蘭能有效反擊侵略者光復國土的關鍵。我國面對艦艇、戰機老舊，若外購受到打壓約制，台灣應透過遊說讓美國捐棄成見，或應積極研發並另尋外購管道。當「潛艦國造」原型艦即將曝光，甚至考慮投入特別預算之際，當局也應思考，那些在海上服役五十、甚至六十餘年的艦艇，也須更新構改。