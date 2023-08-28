反制共軍造艦潮 我規畫提升軍艦性能

共軍054B匿蹤飛彈護衛艦傳近期下水，台海威脅擴增，在美方反對對台出售載台性質武器裝備政策下，海軍繼今年展開康定（拉法葉）級性能提升案後，已向美請求協助，將規畫辦理基隆級艦、成功級艦性能提升案，以解決兩型艦射控系統、聲納與防空武器長期因消失性商源而損壞的問題。

共軍最新銳054B型飛彈護衛艦排水量達六千餘噸，具匿蹤設計，具備反艦與反潛性能，近期在滬東船廠積極趕工，傳近日即可下水。面對共軍的「造艦潮」，國軍主戰艦艇面臨老舊、美方卻長年不願釋出載台給海軍的窘境。

海軍困境主要來自一級的主戰艦艇老舊沒有更新空間，海軍負責台海偵巡與戰備的一級艦艇，總計有廿六艘，至今年八月為止，其中四艘美製基隆級艦服役艦齡四十六至四十七年，六艘濟陽級艦服役五十一至五十九年，以美援技術自製的八艘成功級艦已服役廿至卅一年，另有兩艘自美購入派里級艦艦齡也有四十年；而法製的六艘康定級巡防艦，艦齡則有廿六到廿八年。

蔡政府政策上已要求海軍編列四百卅一億六千萬元預算，規畫以九年時間執行六艘康定級軍艦「戰鬥系統性能提升案」，進行軍艦戰鬥管理系統與雷達升級，換裝垂直發射系統。但事實上，其餘美製艦艇不但艦齡更為老舊，且射控系統、防空或反艦飛彈都因長期待料而妥善率不佳。

據知情立委表示，我成功級艦配賦的標準一型防空飛彈早已停產，美方後勤系統也已經關閉，現有數百枚飛彈的火箭馬達都委中科院自行修復，但進度緩慢；另外，各型艦的魚叉飛彈因須送美維修，但缺工待料因素，妥善率不佳。而各型美製艦艇，陸續出現射控系統、聲納損壞，卻無料可修的窘境。兩艘派里級艦也只能透過剩餘物資管道向美申購除役艦拆除的堪用零件來維持妥善。

軍方指出，在美方現階段停止售我載台性質武器，面對主戰艦艇裝備老舊損壞，我已透過華美會議向美表達希望提供解決方案，並自主規畫基隆級、成功級艦性能提升案，透過我已取得的MK-41垂直發射系統技術，希望與美合作更新戰系與射控系統。

海軍司令部昨天表示，海軍依國軍整體防衛構想，審慎評估規畫武器裝備性能提升，以滿足作戰需求；而各項裝備均依計畫執行維保，消失性商源料件均有替代規畫，不會影響戰備任務。