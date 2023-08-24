美售我偵蒐殲廿莢艙 專家：偵蒐與目標獲得能力躍升

美宣布售我價值5億美元的F-16戰機掛載的紅外線搜索追踪系統莢艙 (IRST)。旅美的台海安全研析中心主任梅復興今表示，莢艙將可大幅提升我空軍戰機對匿踪戰機等低訊跡目標的偵蒐與目標獲得的能力。

梅復興今透過臉書貼文，同時引述美台商會會長韓儒伯今天評論此軍售案時所透露的訊息，指拜登政府去年因戰機不符合其「以非對稱為主軸的」對台軍事援助政策，還曾一度慎重考慮要將對台出售F-16 Block 70戰機案徹底取消，但後因法律困難度太高而作罷！梅形容「真是一髮千鈞」。因此此次用於F-16戰機上的IRST軍售案，顯然暗喻著拜登政府強硬主導對台軍事協助政策上的再次鬆動。這對台北來說，或可視為某種正面的訊息。

梅復興表示，美國今天正式宣布對我國出售F-16戰機上使用的紅外線搜索追踪系統（IRST），雖未明言具體型號與數量，但此系統毫無疑問，在戰機不發射雷達訊號情況下，可大幅提升我空軍戰機對低訊跡目標的偵蒐與目標獲得能力，也為對低訊跡目標的偵測多提供了一種手段，是極具價值的新能力。