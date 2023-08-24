拜登任內第11度 美再宣布159億對台軍售

美國國防部廿三日宣布最新一波對台軍售，預計將提供台灣五億美元（約台幣一百五十九億元）的F-16戰鬥機「紅外線搜索追蹤系統廿一」（IRST21）。

這是拜登政府第十一度對台軍售，也是繼日前提供台灣三點四五億美元軍援後，再次強化台灣自我防衛能力行動。

美國國防安全合作署（DSCA）廿三日表示，美國國務院已批准出售紅外線搜索追蹤系統廿一與相關設備，預估總額達五億美元。不過，這項軍售的內容並不包括「主要國防裝備」（MDE）。

該署還說，軍售案符合台灣關係法，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，推動美國外交政策與國安目標，也有助強化台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。這項擬議中的裝備與支援軍售案不會改變該地區的基本軍事均勢。

除了持續對台軍售外，拜登也在七月廿八日首度宣布動用「總統撥款權」，提供台灣最高三點四五億美元軍事援助，內容包括國防物品與服務，以及軍事教育與培訓。