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八二三戰役65週年 國防部：軍民共同延續自由民主薪火

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
八二三砲戰國軍操作火砲反擊共軍實境照。圖／取自國防部發言人臉書
八二三砲戰國軍操作火砲反擊共軍實境照。圖／取自國防部發言人臉書

今日是金門八二三砲戰65周年紀念，總統蔡英文率官員赴金門太武山公墓向參戰陣亡官兵致祭，國防部陸軍司令部則分別在臉書粉專張貼紀念文，表示軍民在這場戰役共同守護了國祚民命，也延續了自由民主薪火。

國防部在官版發言人臉書節錄青年日報內容貼文表示，今天是「八二三戰役」65週年紀念日，回顧這場攸關中華民國生死存亡的戰役，由於前線官兵奮勇克敵、後方百姓踴躍捐輸，軍民攜手同心，終能打贏勝仗，樹立可歌可泣、英勇衛國典範，守護了國祚民命，也延續了自由民主薪火。

國防部說，值此特別的日子，除緬懷「八二三戰役」，全國軍民英勇衛國精神，更要堅定支持國防的決心，強化全民國防共識，為維護民主自由的繁榮與發展、捍衛領土主權，奮鬥不懈。

貼文同時標註「八二三戰役65週年」與「勿恃敵之不來 恃吾有以待之」等關鍵詞。

陸軍司令部則同樣在官方粉專貼文表示，在八二三戰役的戰火硝煙下，留下了不可抹煞的歷史痕跡；也因長期戰備，成為枕戈待旦的堅實堡壘。參戰前輩與烈士，以堅定意志奮勇抗敵，國軍官兵將承繼「同島一命、有我無敵」之精神，勤訓精練，永續捍衛國家安全與人民福祉。貼文同時以戰地史蹟圖片說明當年戰事過程。

國防部 金門 陸軍 八二三台海戰役

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