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影／赴太武山「毋忘在莒」 郭台銘憶蔣介石精神、率孩童喊「要和平」

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁張睿廷／金門即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘上午赴金門太武山「毋忘在莒」，拍完照後剛好碰上在地孩童前來遊覽，並詢問大家要打仗還是和平。記者蔡家蓁／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘上午赴金門太武山「毋忘在莒」，拍完照後剛好碰上在地孩童前來遊覽，並詢問大家要打仗還是和平。記者蔡家蓁／攝影

今天是823砲戰65週年紀念日，鴻海集團創辦人郭台銘上午赴金門太武山「毋忘在莒」，除強調是來回憶前總統蔣介石題字激勵軍民的精神，也感嘆台海又回到兵凶戰危的狀態。他拍完照後剛好碰上在地孩童前來遊覽，並詢問大家要打仗還是和平？大家紛紛舉手要和平；郭說，「這就是主流民意」。

郭台銘今在「823戰役勝利65周年」公祭暨追思活動前，在金門縣議會議長洪典允的陪同下前往太武山「毋忘在莒」，感嘆經過53年兩岸又再度回到兵凶戰危的狀態。他同時也分享53年前在金門服兵役時所拍的照片。

郭台銘表示，早期看電影前都要唱國歌，國歌的片尾都停留在「毋忘在莒」，所以當兵時就一直想到該地點拍照，這次在相隔53年後舊地重遊，不是要來看景點，而是回憶蔣介石題字激勵軍民的精神。

郭台銘指出，自己20歲時到金門，是22期預官，在空軍高炮服役，當時好不容易才借到相機，記錄人生中難忘的一刻，而照片至今也一直保存家中，今天帶著照片回到金門，「我感觸很深」。

郭台銘今重回舊地再與毋忘在莒大石拍完照後，剛好有一群路過的孩童也來跟他拍照，他並主動問他們「你們要打仗還是要和平，要和平的舉手？」小朋友們紛紛舉手；郭接著說，「大家看，這就是主流民意」，隨後並與孩童們齊聲喊「要和平、不要戰爭、要幸福生活、要安全長大」。

郭台銘受訪時也說，希望金門和平，可以帶來台海和平，再帶來亞洲及世界的和平，小朋友都不要戰爭，這是主流民意。他另外也用英文和外媒記者對話「我們很擔心」，「台灣、中國（China）就像要戰爭了，你也這麼覺得嗎？」

鴻海集團創辦人郭台銘上午赴金門太武山「毋忘在莒」，拿出自己過往當兵照片，並發表談話。記者蔡家蓁／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘上午赴金門太武山「毋忘在莒」，拿出自己過往當兵照片，並發表談話。記者蔡家蓁／攝影

金門 郭台銘 2024選舉 2024總統選舉 八二三台海戰役

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