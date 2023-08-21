蔡總統：明年度國防預算6068億 創歷史新高

蔡英文總統今天下午在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報，她會後表示，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史新高。台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心；第一艘潛艦原型艦，可望在下個月如期下水。

蔡總統表示，一個企業要不斷投資先進製程，才能永續成長，相對地，一個國家也是。蔡英文政府做的，就是投資未來，不是債留子孫；蔡英文政府做的，是開源節流、穩健財政、壯大國家。她知道有人會說，數字冷冰冰。「但我要告訴大家，數字不是冷冰冰，數字會說話，而且，建設和福利也是活生生，在大家的生活周遭。」

蔡總統說，行政院所報告的113年度總預算中，社福支出金額最高，也增加最多。其中，長照總體預算，從2016年，只有54億元，到今年647億元，明年更會達到876億元。而少子女化對策的預算，今年首次突破千億，明年更將創下1201億的新高。政府會持續提升「長照2.0」，也會繼續推動「0到6歲國家跟你一起養」，照顧更多長輩，幫助年輕家庭減壓。

蔡總統說，除了護國神山，也要孕育護國群山。明年度，整體科技發展預算也逼近2千億元，六大核心戰略產業的推動預算也有所成長。而明年度淨零轉型的預算，也將比今年成長45%，達到將近1千億元的規模。台灣要在全球追趕「2050淨零排放」的道路上，大步前進。

蔡總統說，這幾年，國防改革也逐步展現成果。陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機。F-16A/B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架改裝工程。海軍、海巡的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

蔡總統說，政府也如火如荼改善國軍營舍環境。總共103案、222棟的「興安專案」計畫，明年將有豐碩的進度，到明年底，我們預計完成90案，超過6萬名國軍弟兄姊妹，在軍旅生涯中，將有更舒適的生活環境。相較於2016年的3596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史新高，占GDP（國內生產毛額）比率也可望達到2.5%。台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持。

蔡總統說，要守護國家，也要建設地方，均衡城鄉發展也是重要的施政方向。她剛就任時，整體公共建設預算，只有約3000億，今年已經超過5800億，明年將會再成長，達到5886億，其中包含了844億的前瞻預算。政府也逐年增加對地方的協助。明年度統籌稅款及一般性補助款，將成長10%，達到6346億，再加上各部會計畫型的補助，對地方財政挹注規模，將突破9000億元；在中央的協助下，地方政府的財政也有所好轉。「我們不會讓地方破產，我們一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧。」

蔡總統說，國家的整體實力成長，來自於全民的共同努力，「我們是民主國家，所有的數據都是公開透明」。但是，預算跟財政問題涉及高度專業，繁雜的數據確實容易被誤解，希望所有的公眾人物在討論財政時，能夠基於事實，善盡查證的責任。而不管是人民的疑問，或是錯誤解讀，執政團隊都要強化溝通說明。

蔡總統說，「我的任期剩下不到一年，所以，執政團隊沒有一天可以鬆懈，每一天，都要為台灣下一個階段的發展，打下更好、更堅實的基礎。」