劍翔無人攻擊機服役 中科院披露垂直攻擊目標實況
中科院產製的劍翔無人機系統目前已服役，作為空軍的特種飛彈之一，國防部公布全系統測試影片，中科院航空研究所表示，劍翔無人機設計用來攻擊敵人雷達，包括搜索雷達與射控雷達，同時具備長時間滯空偵蒐的性能。
海空軍戰力提升特別預算編列達119億8073萬元，採購劍翔反輻射無人攻擊及誘標載具，戰時由空軍聯合作戰中心下達攻擊命令，藉誘標機先行引誘敵防空武力攻擊後，續由攻擊機循敵軍防空雷達波，摧毀主要敵軍固定或移動式雷達。
據了解，目前劍翔系統部署北部，規畫敵登陸戰時，摧毀敵通訊頻密的大型兩棲指揮艦艇。空軍全台第一二階段防空陣地整建，共有17處陣地，多為過去國軍鷹式防空飛彈的既有陣地，未來除將陸續部署11套天弓三型防空飛彈外，另有四五處陣地部署國造劍翔無人機防禦系統。
軍聞社製作國防線上影片，內容披露劍翔系統從飛試到俯衝攻擊的過程。航研所表示，劍翔反幅射無人攻擊機設計用來攻擊敵人雷達，可以從搜索雷達涵蓋到射控雷達，可做即時，近乎垂直的俯衝自殺攻擊，或在上空作長時間盤旋制壓。
航研所說，第二型機是劍翔反幅射無人攻擊機的延伸構型，配備光學鏡頭，可透過人工智慧對地面目標作辨識、偵蒐與追蹤。第三型無人攻擊機可酬載高彈藥量，搭配不同彈頭，設計用來攻擊敵人重要戰略設施。
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