聽新聞
test
0:00 / 0:00

F-16V戰機差點炸海巡艇 空軍司令部致歉

聯合報／ 記者洪哲政林銘翰／台北報導
海巡同型35噸艇。記者洪哲政/攝影
海巡同型35噸艇。記者洪哲政/攝影

空軍日前在屏東九鵬海空域實施F-16V戰機攻艦測考，一枚MK82 兩千磅炸彈未投入目標區，爆炸後險波及負責操演海域警戒的海巡艇。空軍司令部昨天表達歉意，承諾加強人員訓練。

國軍近期密集在屏東九鵬海空域密集實施精準彈藥射擊測考，恆春海巡隊一艘35噸巡防艇，八月九日下午受命開赴演習區邊緣南側水域為操演實施警戒。據了解，操演中一架F-16V計畫針對靶船實施MK82兩千磅炸彈投擲，這項科目並沒有雷射精準導引標定輔助，而是戰機以俯衝方式運用瞄準器投擲炸彈後再脫離。

傳當時炸彈嚴重偏離目標區未中靶，且靶船、偏離的彈著點與海巡艇呈一直線，炸彈爆炸後聲波、震波造成的震盪，嚴重波及在操演區域外的海巡艇與執勤官警。有官警在社群形容為「炸彈在身邊爆炸」表達不適。國民黨台北市議員楊植斗宣稱有海巡弟兄向他爆料，指稱有人因此出現爆炸幻聽，必須接受心理治療。

炸彈 海巡 爆炸 F-16V 戰機 楊植斗 演習

延伸閱讀

南韓又收恐嚇信！稱將於首爾市府、媒體安裝炸彈 日韓警攜手調查

侵擾北約國家…俄轟炸機逼近北約空防區 遭丹麥、荷蘭軍機先後攔截

中西太平洋漁業巡航 海巡巡護9號返抵高雄

影／郭台銘撫摸著炸彈 對「炸彈媽祖」許了這個心願

相關新聞

F-16V戰機差點炸海巡艇 空軍司令部致歉

空軍日前在屏東九鵬海空域實施F-16V戰機攻艦測考，一枚MK82 兩千磅炸彈未投入目標區，爆炸後險波及負責操演海域警戒的...

炸彈脫靶還險波及海巡艇 空軍致歉

空軍在屏東九鵬外海空域實施對海轟炸訓練，炸彈未投入目標區，爆炸後，險波及負責操演海域警戒的海巡艇。空軍司令部今天對此表達歉意...

蔡總統空軍節視導東部地區部隊：強化國防戰力與韌性

蔡英文總統今天上午表示，佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，感謝國軍7年來秉持著一貫的高標準照顧基地，無論是裝備和士氣，...

國防部：國軍沒有積欠中油任何燃油款項

國防部今天表示，國軍今年機艦油料預算編列71億餘元，沒有欠過中油油錢。

綠委坦言國軍油料費用有增加 沒有積欠中油任何一毛錢

民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應今天說，近幾年中國大陸軍機艦大舉繞台，成為亞太地區的麻煩製造者，國軍的相關油料費用增加，國...

814空戰／國軍到底在筧橋上空擊落幾架日機？ 國防部早有精確數據

1937年8月14日，在浙江省筧橋機場上空，中日兩國爆發八年抗戰第一場空戰，814自此成為我國空軍的勝利圖騰，在抗戰期間被指定為814空軍節，後來更正式的稱呼為空軍勝利紀念日。空戰距今雖已86年，空軍司令部仍堅持舉辦慶祝活動。近日媒體報導軍方紀念814，也引述網路說法指，我方獲得6比0空戰勝利。 包括1977年電影《筧橋英烈傳》，6比0是814空戰最常見答案，但1986年版的國中歷史課本第三冊，卻記載為9比0。有學生寫信給空軍總司令陳燊齡上將，詢問到底答案是什麼？1988年起，課本就省略了戰果數字。隨著學界研究考證，國防部於2009年正式發文全軍，確認新的戰果數字。然而過去宣傳深入人心，至今仍常看到錯誤說法繼續流傳。 當天雙方的戰績到底如何？為何出現落差？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦