F-16V戰機差點炸海巡艇 空軍司令部致歉

1937年8月14日，在浙江省筧橋機場上空，中日兩國爆發八年抗戰第一場空戰，814自此成為我國空軍的勝利圖騰，在抗戰期間被指定為814空軍節，後來更正式的稱呼為空軍勝利紀念日。空戰距今雖已86年，空軍司令部仍堅持舉辦慶祝活動。近日媒體報導軍方紀念814，也引述網路說法指，我方獲得6比0空戰勝利。 包括1977年電影《筧橋英烈傳》，6比0是814空戰最常見答案，但1986年版的國中歷史課本第三冊，卻記載為9比0。有學生寫信給空軍總司令陳燊齡上將，詢問到底答案是什麼？1988年起，課本就省略了戰果數字。隨著學界研究考證，國防部於2009年正式發文全軍，確認新的戰果數字。然而過去宣傳深入人心，至今仍常看到錯誤說法繼續流傳。 當天雙方的戰績到底如何？為何出現落差？

2023-08-14 11:30