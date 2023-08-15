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F-16V戰機差點炸海巡艇 空軍司令部致歉
空軍日前在屏東九鵬海空域實施F-16V戰機攻艦測考，一枚MK82 兩千磅炸彈未投入目標區，爆炸後險波及負責操演海域警戒的海巡艇。空軍司令部昨天表達歉意，承諾加強人員訓練。
國軍近期密集在屏東九鵬海空域密集實施精準彈藥射擊測考，恆春海巡隊一艘35噸巡防艇，八月九日下午受命開赴演習區邊緣南側水域為操演實施警戒。據了解，操演中一架F-16V計畫針對靶船實施MK82兩千磅炸彈投擲，這項科目並沒有雷射精準導引標定輔助，而是戰機以俯衝方式運用瞄準器投擲炸彈後再脫離。
傳當時炸彈嚴重偏離目標區未中靶，且靶船、偏離的彈著點與海巡艇呈一直線，炸彈爆炸後聲波、震波造成的震盪，嚴重波及在操演區域外的海巡艇與執勤官警。有官警在社群形容為「炸彈在身邊爆炸」表達不適。國民黨台北市議員楊植斗宣稱有海巡弟兄向他爆料，指稱有人因此出現爆炸幻聽，必須接受心理治療。
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