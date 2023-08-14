綠委坦言國軍油料費用有增加 沒有積欠中油任何一毛錢

民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應今天說，近幾年中國大陸軍機艦大舉繞台，成為亞太地區的麻煩製造者，國軍的相關油料費用增加，國防部用預備金與調控預算方式，補足預算，到目前為止，沒有積欠中油公司任何一毛錢。

媒體報導，自蔡英文總統3月底、4月初過境美國，會晤美國眾議院議長麥卡錫後，中共加強對台軍演，在台海周遭活動的共軍機艦數量明顯增加，我海空軍必須應處，相當消耗用油，軍方欠中油40億元油錢，預料年底欠款金額還會擴大，今年油料需求預估破百億元。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，蔡適應指出，近幾年大陸軍機艦大舉繞台，成為亞太地區的麻煩製造者，國軍相關油料費用，確實有增加的情形，未來國防部會用預備金與調控預算的方式補足，到目前為止，沒有積欠中油公司任何一毛錢。

蔡適應說，有關明年度國防預算，預計8月31日送到行政院，國防部會依據今年度的預算需求，重新調高油料部分使用，國軍守衛台灣，國人可以放心，不會因為油料費不足，對於防衛台灣有任何打折扣。

蔡適應表示，對岸的中國大陸政府造成兩岸與亞太區域不穩定，如果不是中國大陸政府大幅度地侵擾台灣周遭海域，破壞亞太安定，作為亞太地區的麻煩製造者的話，相信國軍相關的油料等費用，不需要編列這麼多。

民進黨團幹事長劉世芳指出，有關在野黨批評蔡政府造成兵凶戰危，藍營朋友的觀點與見解，就是跟國際社會不一樣，他們可以去請教其他國家，請問所謂兵凶戰危的主角，到底是蔡政府還是中共領導人習近平的政權，不要每次都只會指向蔡政府。

劉世芳說，難道他們要用投降下跪的方式，認同習近平提出的一國兩制，藍營的朋友沒有辦法審度時勢狀況，不清楚國際局勢的緊張，真正的來源跟主謀者是誰，只會一味地主張指責蔡政府，其實不是好的現象，只讓大家覺得是為了政黨與深藍的利益。