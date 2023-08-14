美提供我軍援項目曝光 4架MQ-9A無人機可望先來

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
美國以總統撥款權軍援我國武器曝光，包括四架MQ-9A無人機。圖為我向美採購的MQ-9B無人機 。圖/取材自General Atomics官網
美國以總統撥款權軍援我國武器曝光，包括四架MQ-9A無人機。圖為我向美採購的MQ-9B無人機 。圖/取材自General Atomics官網

美國拜登政府月前首次以總統撥款權（ＰＤＡ），提供我國三億四千五百萬美元的軍事援助。據證實，軍援項目主要為四架MQ-9A無人機、標槍反裝甲飛彈、人攜式刺針飛彈訓練儀與若干偵蒐監控系統、戰力防護器材、班用步兵武器、小口徑彈藥、人員防護裝具等。美軍月前也在我國正式成立「聯合訓練小組」(Joint Training Team)，將全面統合我三軍對美採購新型武器換裝訓練。

國防部昨天回應表示，援助內容因涉及台美默契，國防部不予評論；而國軍均與友盟國家維持常態訓練交流，以汲取實戰經驗，提升整體戰力，相關作法無重大改變。

國防部曾公開表示，美方此波提供的軍事援助項目，與我進行中的對美軍購項目並未重疊；但大型無人機顯然有所重複。據了解，因應我對美軍購四架MQ-9B海上衛士無人機案，空軍已整合由飛行線轉任飛官與部分曾通過飛行初級班、高級班的軍官，赴美接受換裝訓練，人事單位也正在設定大型無人機的飛行加給。而美軍援我國的MQ-9A純為偵蒐型無人機，我所採購的MQ-9B則具掛彈攻擊性能。

未來對美採購大型無人機都將編制在空軍第十二偵照隊，汰換RF-5E虎瞰型偵照機。至於無人機操控基地，一說設置在台灣東部，一說是東、西兩岸都有基地。而MQ-9B原預定二○二五年交機，傳推遲至二○二七年，美援MQ-9A應能先抵台服役。

因應ＰＤＡ軍援與找對美採購武器項目，美軍月前已在我國正式成立「聯合訓練小組」（ＪＴＴ），納入美國印太司令部業管權責，目的在強化我國三軍聯合作戰能力。原有各軍種自行推動的專案，意指我三軍包括「陸威」、「藍天」、「碧海」、「憲威」各自推動的台美軍事訓練合作，將全面納由ＪＴＴ節制，其中包含原「陸威專案」下的ＳＦＡＢ安全合作旅訓練案、年度部隊赴美協訓案。

旅美台海安全研究中心主任梅復興曾評論美軍在台成立的「聯合訓練小組」功能如同美協防台灣時代的「美軍顧問團」（ＭＡＡＧ）。但軍方表示，當年的美軍顧問團除訓練顧問外，還有實質軍援台灣的業務，ＪＴＴ則僅訓練業務。據了解，這個訓練單位近兩百人，這也是美國在台協會台北辦事處（ＡＩＴ／Ｔ）希望擴建大樓的原因之一。

美軍 MQ-9 美國在台協會 飛彈 拜登 F-5E

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