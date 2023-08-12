圖輯／清泉崗航空嘉年華 國軍主力戰機秀優異飛控性能
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。
開幕由5架IDF型經國號戰機衝場展開，隨後雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連，接著一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力，接下來由採購自法國的幻象2000-5型、與美製F-16V型戰機，進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝，動態展演的最後，由國軍國造的勇鷹高教機登場，以5架編隊的方式在清泉崗基地上空衝場。
這次清泉崗基地營區開放，還在地面展示國軍各式武器，有陸軍的阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與飛彈；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備，難得一見的時刻，吸引許多民眾進場觀看。
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