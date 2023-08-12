圖輯／清泉崗航空嘉年華 國軍主力戰機秀優異飛控性能

國內軍事愛好者早就習慣，國軍每年必定挑選幾處基地，進行營區開放活動。過去3年受新冠病毒疫情影響，開放活動取消，今年8月12日，終於在清泉崗空軍基地復辦，自然讓翹首久待的發燒友趨之若鶩。 國軍基地開放傳統是何時出現？過去到現在的執行方式有什麼不一樣？其間發生過什麼花絮？

2023-08-12 11:30