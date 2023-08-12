快訊

連切2車道！阮經天開BMW撞混凝土攪拌車 事故瞬間曝光

夏威夷野火爆陰謀論 元凶非氣候變遷而是「它」：能讓太平洋燒起來

圖輯／清泉崗航空嘉年華 國軍主力戰機秀優異飛控性能

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影

空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。

開幕由5架IDF型經國號戰機衝場展開，隨後雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連，接著一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力，接下來由採購自法國的幻象2000-5型、與美製F-16V型戰機，進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝，動態展演的最後，由國軍國造的勇鷹高教機登場，以5架編隊的方式在清泉崗基地上空衝場。

這次清泉崗基地營區開放，還在地面展示國軍各式武器，有陸軍的阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與飛彈；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備，難得一見的時刻，吸引許多民眾進場觀看。

空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。F-16V型戰機在滑行道上準備起飛進行空中特技飛行時，飛行員向現場觀眾揮手致意。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。F-16V型戰機在滑行道上準備起飛進行空中特技飛行時，飛行員向現場觀眾揮手致意。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。這次清泉崗基地營區開放，還在地面展示國軍各式武器裝備，難得一見的時刻，吸引許多民眾進場觀看。記者許正宏／攝影
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。這次清泉崗基地營區開放，還在地面展示國軍各式武器裝備，難得一見的時刻，吸引許多民眾進場觀看。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，F-16V型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，F-16V型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，幻象2000-5型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，幻象2000-5型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。這次清泉崗基地營區開放，還在地面展示國軍各式武器裝備，難得一見的時刻，吸引許多民眾進場觀看。記者許正宏／攝影
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。這次清泉崗基地營區開放，還在地面展示國軍各式武器裝備，難得一見的時刻，吸引許多民眾進場觀看。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，精湛的飛行技術，在駕駛降落後贏得現場觀眾喝采，飛官也站上艙門敬禮回應。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，精湛的飛行技術，在駕駛降落後贏得現場觀眾喝采，飛官也站上艙門敬禮回應。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，幻象2000-5型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，幻象2000-5型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，幻象2000-5型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，幻象2000-5型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。雷虎小組在滑行道上準備進行空中特技飛行時，駕駛向現場觀眾揮手致意。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。雷虎小組在滑行道上準備進行空中特技飛行時，駕駛向現場觀眾揮手致意。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，F-16V型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，F-16V型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，雷虎小組進行一連串空中特技飛行，7架AT3拖著紅、藍、白的彩煙，展現精湛的特技飛行，引得現場觀眾驚呼連連。記者許正宏／攝影
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。動態展演的最後，由國軍國造的勇鷹高教機登場，以5架編隊的方式在清泉崗基地上空衝場。記者許正宏／攝影
空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。動態展演的最後，由國軍國造的勇鷹高教機登場，以5架編隊的方式在清泉崗基地上空衝場。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，一架IDF經國號戰機進行飛控性能展示，該型戰機日前才發生了空中失火意外，空軍改派機號1428的戰機大秀倒飛、垂直爬升、大G力小轉彎等15項科目，展現國產經國號戰力。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，F-16V型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影
空軍今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，F-16V型戰機進行單機飛控性能展示，優異的飛行能力吸引不少航空迷拍攝。記者許正宏／攝影

戰機 經國號 清泉崗 黑鷹直升機 國軍 阿帕契 F-16V

延伸閱讀

紐時：中不斷加大軍事壓力 機艦頻逼近試探台警惕性

影／清泉崗航空嘉年華破萬人 搶看5架勇鷹高教機帥氣衝場

台灣福斯汽車新任總裁現身「2023 Volkswagen品牌嘉年華」與車主齊聚！

軍事迷鎖定！清泉崗航空嘉年華明天登場 唯一接駁進場

相關新聞

圖輯／清泉崗航空嘉年華 國軍主力戰機秀優異飛控性能

空軍第三戰術聯隊今天在台中清泉崗基地舉行航空嘉年華，由三款我國空防主力戰機及雷虎小組，進行性能展示與特技操演。

影／今天台中「這條路」不要走 為一睹戰機衝場人龍長2公里

睽違7年，台中空軍清泉崗基地今天舉辦「清泉崗航空嘉年華」活動，清晨6點多已湧現車潮，早上10點多，等候排隊進入清泉崗大門...

基地再開放／翻開基地開放史…交通最讓軍方頭大、回顧戰機驚險瞬間

國內軍事愛好者早就習慣，國軍每年必定挑選幾處基地，進行營區開放活動。過去3年受新冠病毒疫情影響，開放活動取消，今年8月12日，終於在清泉崗空軍基地復辦，自然讓翹首久待的發燒友趨之若鶩。 國軍基地開放傳統是何時出現？過去到現在的執行方式有什麼不一樣？其間發生過什麼花絮？

美軍售9案延宕影響戰備 立委：台灣權益不該被罔顧

美國對台九大軍售案有許多延遲到貨的情形，立委馬文君今天表示，除了海軍採購的肩射式刺針防空飛彈、與Link-11等戰術資訊...

影／清泉崗航空嘉年華破萬人 搶看5架勇鷹高教機帥氣衝場

台中清泉崗航空嘉年華今登場，一早6點多機場外已湧現車潮，人潮大排長龍步行進入。國軍國造勇鷹高教機首次在中部表演登場，預計...

國防部：1架次共機侵擾東南空域

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機9架次（其中進入東南空域1架次）、共艦7艘次，持續在台海周邊活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦