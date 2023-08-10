軍友社榮譽理事長李棟樑 慰問海軍131艦隊
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到基隆的海軍131艦隊勞軍。在場作陪的海軍司令唐華上將表示，這是李棟樑自民國103年接任軍友社以來，9年內第14度自掏腰包到131艦隊慰勞，海軍非常感謝他的急公好義，以及對國軍官兵的關懷。
李棟樑則對官兵表示，近一年來由於中共加強機艦擾台，第一線的海空軍格外辛苦，因此自己格外想念大家，特別請海軍安排，在軍人節之前到幾處部隊向弟兄姊妹打氣。希望大家瞭解，民眾對國軍的付出都看在眼裡，社會還是存在支持與肯定國軍的聲音，願意作國軍的後盾。
敬軍團一行在基隆港東五碼頭登上成功級飛彈巡防艦「岳飛」號，與官兵合影留念。慰勞單位除了131艦隊與岳飛艦，還包括海軍基隆後勤指揮部、警衛營、防空營、水下作業大隊、布雷隊等。
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