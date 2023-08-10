經國號表演機尾突不正常噴火 空軍揭事故原因

台中清泉崗空軍基地今天上午進行本周六營區開放活動的預演，一架機號1427的經國號戰鬥機，執行單機性能科目表演，機尾突然噴出不正常火焰。飛機隨即結束表演，緊急返場降落，人機均安。

空軍下午發布新聞稿表示，這架戰機的兩具發動機均未發生外物損傷（FOD）及內部損傷（IOD），發動機運作狀況正常。研判事件原因為發動機噴口的「護焰器氣封片」間隙過大，導致當飛機開啟後燃器時，正常的火焰由間隙噴出。空軍表示，後續將依技令檢修，以維飛機妥善。

由現場民眾所攝的照片可以看到，飛機噴出火焰的位置，是在兩具發動機中間的機尾底部，機身與發動機噴嘴相接位置。搭配空軍說法，可判斷火焰自發動機氣封片間隙噴出後，燒穿該位置部分機尾蒙皮，導致火焰與大量火星噴出。