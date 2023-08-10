IDF戰機台中操演發動機意外起火 所幸順利降落人機均安

空軍於台中清泉崗基地將在周六進行「航空嘉年華」基地開放活動，今天上午進行各型戰機性能展示預演，由我國自主研發的IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，經督導管制人員立即通知飛行員，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因，並依技令檢修。 而今天原本安排台北媒體團參訪行程，也因南部地區雷雨不斷，所搭乘的C130運輸機無法起飛行程因而取消。空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／讀者提供空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／臉書粉專IDF經國號提供空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／讀者提供空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／臉書粉專IDF經國號提供 戰機 空軍 經國號
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