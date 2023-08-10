IDF戰機台中操演發動機意外起火 所幸順利降落人機均安

空軍於台中清泉崗基地將在周六進行「航空嘉年華」基地開放活動，今天上午進行各型戰機性能展示預演，由我國自主研發的IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，經督導管制人員立即通知飛行員，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因，並依技令檢修。

而今天原本安排台北媒體團參訪行程，也因南部地區雷雨不斷，所搭乘的C130運輸機無法起飛行程因而取消。 空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／讀者提供 空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／臉書粉專IDF經國號提供 空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／讀者提供 空軍於台中清泉崗基地今天上午進行各型戰機性能展示預演，IDF戰機在進行性能展示操演時，編號1427的經國號戰機在空中發生發動機異常起火，戰機駕駛處置得宜，順利緊急降落人機均安，目前空軍派人查明原因。圖／臉書粉專IDF經國號提供