經國號表演起火意外 照片初判機尾出現燒穿

空軍今天上午在台中清泉崗基地，舉行12日營區開放的預演。一架編號1427的經國號戰機進行單機性能展示表演時，機尾噴出火焰與大量火星，畫面被地面的攝影記者與軍事迷清楚拍到。戰機隨即緊急降落，煞停後立即發動機關車，人機均安。

空軍司令部表示，操演進行時發動機出現異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安；後續將查明原因，並依技令檢修，以維飛機妥善。

依據現場拍得照片顯示，起火點並非兩具發動機，而是兩具發動機中間的機尾部分，並且不僅是漏油，尾部結構蒙皮已有燒穿的情況。在經國號服役過去廿多年期間，外界未聽說過類似意，所幸最後沒有釀成災難外。

依據空軍慣例，應該會發布天安特檢，讓經國號機隊暫時停飛進行全面檢修，找出問題之後再復飛。