影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地
今天上午10點多，一架經國號戰機疑似機尾冒出不同顏色火花，今早10點多迫降台中清泉崗空軍基地，機組人員平安。空軍司令部證實，一架IDF型戰機，執行營區開放單機展示操演時，因發動機異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安。
本周六，空軍清泉崗基地將舉辦「台中市清泉崗航空嘉年華」，空軍機組人員正緊鑼密鼓進行飛行演練。今早一架經國號戰機於10點2分升空，塔台一發現戰機機尾火花顏色不同，要求飛行員降落，戰機於10點6分降落，人機平安。
空軍司令部今表示，本屬台中基地乙架IDF型戰機，於上午執行營區開放單機展示操演時，因發動機異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安；後續將查明原因，並依技令檢修，以維飛機妥善。
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