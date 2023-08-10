影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地

美國參議院與眾議院相繼有提出透過實力促進台灣和平法案，要求行政部門優先處理對台軍售，修改台灣關係法，將售台武器須為防禦性質的限制，改為有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器。這讓某些人認為是美台軍售大突破。 事實上，1960年代，國軍雖然成為優先使用勝利女神飛彈與F-104等先進裝備的盟國，但這些都算是防禦裝備。到底美方過去供應台灣的武器，限於防禦用途，這個說法起源何時？美國多年來的軍售項目，是否都符合所謂防禦？更重要的是，所謂防禦武器，究竟有沒有定義呢？

2023-08-10 07:30