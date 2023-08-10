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影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地

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影／經國號起飛後發動機異常 迫降清泉崗空軍基地

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民國106年，新竹基地舉行營區開放全兵力預演，編號1428的IDF經國號戰機故障噴出黑煙。聯合報系資料照片
民國106年，新竹基地舉行營區開放全兵力預演，編號1428的IDF經國號戰機故障噴出黑煙。聯合報系資料照片

今天上午10點多，一架經國號戰機疑似機尾冒出不同顏色火花，今早10點多迫降台中清泉崗空軍基地，機組人員平安。空軍司令部證實，一架IDF型戰機，執行營區開放單機展示操演時，因發動機異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安。

本周六，空軍清泉崗基地將舉辦「台中市清泉崗航空嘉年華」，空軍機組人員正緊鑼密鼓進行飛行演練。今早一架經國號戰機於10點2分升空，塔台一發現戰機機尾火花顏色不同，要求飛行員降落，戰機於10點6分降落，人機平安。

空軍司令部今表示，本屬台中基地乙架IDF型戰機，於上午執行營區開放單機展示操演時，因發動機異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安；後續將查明原因，並依技令檢修，以維飛機妥善。

戰機 空軍 清泉崗 經國號

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