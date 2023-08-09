空軍慶祝814勝利 配合勇鷹與F-16V年底成立新單位

在八一四勝利86周年前，空軍司令部在官方臉書發表一系列宣傳活動及影片，除了強調官兵捍衛民主不容妥協的決心，也在片中宣布，配合F-16C/D Block70戰機（F-16VBlock70）與勇鷹高級教練機引進，將進行組織調整。台東志航基地的第七訓練聯隊，將重組為第七戰鬥機聯隊；原本分屬空軍官校與七聯隊的新進飛官訓練任務，將由新成立的飛行訓練指揮部負責。

空軍目前的訓練流程，是在官校之下設立飛行指揮部，包括基本組、戰鬥組、空運組。官校畢業後的學官，先在基本組以T-34C螺旋槳初級教練機進行訓練。基本組完訓後分發到戰鬥組或空運組，前者以AT-3高級教練機訓練，後者以專機隊支援BH1900C小型客機訓練。戰鬥組的學官，還要到志航基地的七聯隊，接受F-5E/F戰機的部隊訓練，然後才分發到各主力戰機聯隊。

未來的戰鬥機飛官訓練，將由三階段三機種，改為三階段二機種，即AT-3與F-5都由勇鷹取代。空軍配合調整組織，將官校飛指部由學校拉出，直屬於司令部，一併兼管部隊訓練業務。這也代表未來空軍官校，將只負責一般軍事教育，不再負責飛行訓練。

在慶祝814的影片中，空軍除了回顧過往戰史，也隸屬近來的建軍成果，包括F-16A/B性能提升，搭配新式聯合頭盔準系統（JHMCS）與新款AIM-9X響尾蛇飛彈；同時採購最新機型F-16V，持續派員赴美接裝擴訓，勇鷹高級教機也陸續服役。對此成立第七戰術戰鬥機聯隊及空軍飛行訓練指揮部，完善事權統一及提高培訓能量。各式防空雷達性能提升及換裝，提高作戰指揮管制能力，確保空域安全；以及開發中、大型無人機籌建，建立高高空、長滯空性能，完善戰場經營能力。空軍強調，全體官兵必然夙夜匪懈，以成為人民的護國神山自許，堅定守護國家與人民。