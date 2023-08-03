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九鵬基地敏感推研廠發生意外 中科院查肇因

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院九鵬基地内自製的300加崙火箭推進劑拌藥機。圖／取自中科院官網
中科院九鵬基地内自製的300加崙火箭推進劑拌藥機。圖／取自中科院官網

中科院位在屏東的九鵬基地，今天發生火藥推進劑餘藥銷毀作業意外，4人受傷受醫。中科院表示，將深入鑑定調查肇因。

九鵬基地不僅是中科院飛彈測試場，近年因應國防自主國造飛彈增產，去年也新建飛彈射坪與火箭固態推進劑拌藥廠，曾公布自製的300加侖型的火箭推進劑拌藥機，在政府宣示全力增產飛彈之際，上午這起意外驚動府院，下令全力搶救傷者。

中科院今(3)日表示，所轄九鵬基地推研廠10時執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業，因不明原因發生燃燒。現場計有4員作業人員，身體分別受到30至80%燒燙傷，已立即送往屏東南門、基督教及旅遊等醫院醫治。

中科院說明，已編組專案小組，全力協助受傷人員就醫、家屬聯繫慰問等工作。有關肇事原因及責任，將編組工安等相關單位，全面深入鑑定調查。

中科院 飛彈 屏東

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影／屏東九鵬基地餘藥銷毀意外燃燒 4名作業員分受30至80%燒燙傷

屏東中科院九鵬基地4人嚴重燒燙傷 傷患轉送高雄總醫院左營分院

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