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宋楚瑜：李登輝購幻象當「槓桿」

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
李登輝（右）與宋楚瑜（左）曾情同父子。圖／聯合報系資料照片
李登輝（右）與宋楚瑜（左）曾情同父子。圖／聯合報系資料照片

國史館與李登輝基金會合作舉辦「李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會」，出版李登輝舊故與僚屬訪談錄，並邀學者一起討論。訪談錄中，親民黨主席宋楚瑜表示，他當年曾帶著李登輝的親筆信函到美國，要求老布希政府售台Ｆ16戰機，美國答應後，過沒多久卻詢問台灣可否放棄購買法國幻象戰機，但李登輝沒有答應。

宋楚瑜在訪談時解密李登輝的軍購策略。他表示，一九九二年八月他帶著李登輝親筆信函訪美，盼美國售台Ｆ16戰機，隨後九月，當時總統老布希在德州宣布出售戰機給台灣。

宋楚瑜說，他回到後，美國國家安全顧問賈克遜詢問台灣可否放棄再向法國購買幻象戰機。不過李登輝最後依然兩邊都買，理由是若沒有法國做槓桿，美國可能也不會賣。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭昨天則發表「李登輝主政時期台灣對外軍購議題再探究」一文，他說，李登輝主政後打破軍售舊格局，讓台整體軍事力量與武器品質獲得提升，奠定數十年台海防衛重要基礎。

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