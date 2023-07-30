經貿外交至為重要 學者：領導人應重現

「為何台灣現在沒有經貿外交？領導人想不想做很重要！」史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭30日在研討會表示，當年冷戰結束、台灣經濟起飛，讓前總統李登輝可以推動務實外交、在軍購上有突破。北醫教授張國城也回應說，台灣現在經濟比當時好很多，為何現在沒有經貿外交？執政者的意圖才是關鍵。

務實外交爭取軍購

林孝庭30日李登輝研討會上表示，台灣過去軍購大多依賴美國，但因為817公報要求美國對台軍購的出售武器性能與數量要逐漸減少，我國需要研發新武器與分散軍購來源因應，在研發武器不易下，我國在李登輝時期「分散軍購管道」上有不錯的成效，包括對德軍購獵雷艦、對法軍購拉法葉艦、幻象2000等。

「各國都曾因對台軍購議題有很多爭議！」林孝庭說，但由於台灣當時具有經貿實力，而在外交上外交實務常與軍購掛勾，我國也透過外交體系、軍事掮客等多元手段向各國爭取軍購，不過由於各國當時仍怕得罪中國，因此各國的外交部門常常比較保守，但軍方與財經部門則很支持對台軍購。

林孝庭說，當時為了不跟美國買軍購，還打算向俄羅斯買武器，並透過當時還有邦交的賴比瑞亞作為中介國，但因為後來陳水扁當選後不願得罪美國，因此將計畫喊停。他歸納指出，當年由於冷戰結束、軍火商積極尋找新市場，還有80年代累積的經貿實力，讓李登輝總統得以推動務實外交，並爭取美國以外的新軍購機會。

總統怎麼想很重要

台北醫學大學通識教育中心教授張國城回應說，台灣軍隊目前的主戰武器大多還是李登輝時期採購，足見當時爭取軍購的重要性。不過為何當今台灣的經貿實力比起當時還好，而且還有台積電等產業，卻沒有辦法推展李登輝這樣的外交操作？他認為領導人的想法才是關鍵。

林孝庭論文中還有提到，李登輝採取的分散軍購，也讓台灣過去高度「大陸軍主義」的狀況消失，變成海陸空軍並重的狀況。但張國城指出，兩蔣時期堅持反攻大陸，掌握海空優勢也是很重要的，兩蔣並沒有完全偏袒陸軍。林孝庭則回應說是比例的問題，李登輝時期陸軍的重要性比起過去是有下降。

林孝庭也補充說，目前台灣與立陶宛、捷克等國關係深化的不錯，但這與過去爭取邦交的外交戰略並不太相同，因此目前外交政策的成效要如何與以前務實外交比較，還有很多著力之處。

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