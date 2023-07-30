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軍購與軍援 藍：應協調最有利國防需求
美國白宮美東時間廿八日宣布，提供台灣軍援，國民黨立委江啟臣表示，對於美方軍援案都正面看待，但不管是軍購或軍援，都呼籲蔡政府跟美方協調出，最有利國防需求項目，來及時補充國防戰備需要。民進黨立委王定宇表示，這證明台美關係穩固、台灣的國際重要性外，更是直接打臉疑美論。
江啟臣表示，我方對美軍購品項有一些延遲現象，俄烏戰爭爆發後延遲都很嚴重，所以美方也成立「老虎小組」對此進行專職協調處理，美國國會也通過國防授權法案（NDAA），賦予美國總統拜登「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）。
江啟臣說，拜登宣布啟動總統撥款授權，以美國自身庫存協助台灣、提供一些必要軍備，這項軍援案包括協助台灣防衛甚至訓練等，美方積極協助當然正面看待，期盼這樣協助跟軍援能符合國防實際需要。
江啟臣也指出，這幾年來對美軍購部分軍品交貨有延遲，包括像刺針飛彈、F─16V等，雖然國防部承諾會在合約期限完成，但兩岸情勢不佳、兵凶戰危，國防部應積極要求、和美方溝通，要求如期提供。
民進黨立委羅致政則表示，不同以往台灣對美「軍事採購」，這是美國以自身的庫存來「軍事援助」台灣，這是拜登政府對台的第一個重要軍援方案。
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