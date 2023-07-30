新聞眼／美軍援台灣 是否「免費」還很難說

美國宣布軍援三點四五億美元給台灣，回顧歷史，尼克森政府以台灣的經濟實力已經足夠為理由，近五十年停止對台軍援，當時誰都沒想到，半世紀後「美援」居然又在國軍復活。雖然官方對詳細項目不願透露，但從已知的蛛絲馬跡，可知美方此次援助的精神，是「救急」而非「救窮」。此外，國軍再度獲得美國贈送武器，但是否真正「免費」，還很難說。

相較半世紀前，我國經濟實力自然強於當初，美國更不再有全球到處援贈盟邦的財力。這次之所以破例援助，主要還是因為中共解放軍擴張過速，美方憂心二○二七年台海局勢將達到不利頂點；即使台灣已在美國「建議」下買了不少武器裝備，但交貨成軍需要相當時間，俄烏戰爭爆發更使進度大受耽擱。因此只得從自身的現役庫存裝備中，勻出一部分給台灣。例如先前媒體就報導過的，刺針防空飛彈、標槍反戰車飛彈等，皆屬此類。

另一個被外界點名的裝備，是美方已經同意出售，我方也已編列預算的四架ＭＱ─9無人機。ＭＱ─9分為兩種：美國空軍的ＭＱ─9Ａ死神（Reaper）適用於「察打一體」，可在目標區上空長時間滯留，一旦發現目標，除了通知友軍外，本身也攜帶彈藥，可以第一時間予以攻擊。例如，美軍先前在中東多次擊殺恐怖分子首腦，就是這類任務的代表。然而ＭＱ─9Ａ比一般戰鬥機小，又要長期滯空，代表本身酬載有限，只能攜帶地獄火反戰車飛彈之類武器。

另一種ＭＱ─9B海衛（Sea Guardian）則是應英國等北約盟國要求發展，任務改為長時間海上監偵，因此加裝雷達等感測裝備。

國軍採購的也是ＭＱ─9B：對我方而言，長時間海域監偵能力極為重要；反之，如ＭＱ─9Ａ的攻擊模式，僅適用於反恐之類戰場，對於台海這種遍布中長程防空飛彈的環境，根本難有生還希望。

然而，因為美國海軍並未購買ＭＱ─9B，因此美國若要援助國軍，手頭只有ＭＱ─9Ａ可用。最可能的方式，是將若干架ＭＱ─9Ａ拆除地面攻擊相關裝備，讓我方先用這批「簡配版」熟悉飛行操作，未來ＭＱ─9B出廠交貨，上手速度便可變快。至於這批軍援的ＭＱ─9Ａ，能否改裝成功能完整的ＭＱ─9B？理論上並非不可能，不過這筆錢誰出，恐怕就得再討論。另外國軍ＭＱ─9未來總數將不只四架，所需的作業維持費自然也會上升，對美方而言，還是多一筆生意。