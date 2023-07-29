士官長遭控性侵 陸軍：當事人將對不實言論提告

新北市一名女子昨在網路指控，遭陸軍269旅一名許姓士官長強迫性交及口交，打1985國軍申訴專線，卻遭回無法處理。陸軍269旅表示，許姓士官長在被約談時表示，對於遭人以不實言論影射感到不堪其擾，將聘請律師提出告訴，軍方也將本案移請憲兵隊調查。

該女子指控，她在4月跟269旅許姓士官長及其家人去唱歌，出於好意載對方回家後，卻遭強制帶上樓強迫性交及口交，事後打1985國軍申訴專線，卻遭回無法處理。

陸軍269旅今日表示，有關媒體報導所屬許姓士官涉案乙節，已主動約談；當事人表達，對於遭人於臉書多次影射，及向1985申訴專線檢控，個人不堪其擾，將針對相關不實言論聘請律師提出告訴。

另外，陸軍269旅表示，已將本案移請憲兵隊調查，透過司法偵查釐清事實，確維雙方法律權益。