聽新聞
test
0:00 / 0:00

路透：美將援台百億軍備

聯合報／ 記者張文馨程嘉文／連線報導
路透掌握，美國擬提供台灣四架非武裝的ＭＱ-９Ａ無人偵察機。圖為川普在卸任前宣布售台的ＭＱ-９Ｂ機型。（歐新社）
路透掌握，美國擬提供台灣四架非武裝的ＭＱ-９Ａ無人偵察機。圖為川普在卸任前宣布售台的ＭＱ-９Ｂ機型。（歐新社）

路透廿七日報導，美國最快廿八日宣布對台軍援逾三億美元的軍備，此舉將可能激怒中國大陸。對此，我國防部表示，對媒體的報導沒有評論。

美國國會議員在二○二三財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多十億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。

這將是美方在二○二三財年國防授權法後，首次宣布援引總統提撥授權對台軍援；在此之前，美國已多次運用這項權力為烏克蘭提供軍事援助。

路透引述官員說法報導，這批軍援台灣的項目價值將達三點三億美元（約台幣一○三點三億元），但不公布援助的武器清單。

美國國防部長奧斯丁五月在聯邦參議院撥款委員會表示，美國將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。

路透近日掌握四名知情人士說法指，美國擬提供台灣四架非武裝的ＭＱ-九Ａ無人偵察機，在此之前，美國會移除只限美國空軍使用的機上裝備；也有消息指出，另一個問題是由誰支付改裝費用；路透提到，目前無法確定無人機是否仍在軍援項目中。

川普政府趕在卸任前宣布對台出售四架ＭＱ-９Ｂ無人偵察機，這是比９Ａ型更先進的機型，預計二○二五年分年初和年底兩批交機。

美國 國防部 國防授權法 拜登 美軍 台灣關係法 MQ-9

延伸閱讀

【Daily Podcast】義大利總理梅洛尼訪美國會見拜登／俄非峰會：普丁承諾俄羅斯可成為非洲糧食可靠供應國

義大利總理：拜登無意干涉「一帶一路」決策

路透：美最快28日宣布3.3億對台軍援 可能不含MQ-9A無人偵察機

梅洛尼首訪美 白宮警告與中國達成協議很危險

相關新聞

路透：美將援台百億軍備

路透廿七日報導，美國最快廿八日宣布對台軍援逾三億美元的軍備，此舉將可能激怒中國大陸。對此，我國防部表示，對媒體的報導沒有...

美軍援是否包含MQ-9A引關注 學者：助台灣掌控周邊海空情勢

傳出美國將提供台灣約3.3億美元軍援，是否包含MQ-9A無人偵察機受矚目；學者表示，品項可能以精準彈藥為主，但如果台美戰...

軍事演習借鑑烏克蘭 專家：防禦而非挑釁北京

台灣為期5天的年度軍演「漢光演習」於週五（7月28日）落幕，其中模擬了多種中國侵台情境，以試圖提升該島的戰備狀態...

看懂奧本海默／轟炸廣島的原子彈 部分原料竟由日本埋單 美軍甚至不曾試爆

導演克里斯多福·諾蘭的新作《奧本海默》上映，立刻開出漂亮票房。片中敘述了1954年美國核能委員會對奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）進行安全調查，以及1959年核委會主席史特勞斯轉任商務部長被國會否決。這些歷史對一般觀眾來說是知識門檻，但諾蘭一秉風格，對不同場景連介紹字幕都不打，儼然認為，觀眾應該自己作功課，才能看懂片中諸多的細緻門道。 就像電影花了很大篇幅，敘述代號「三位一體」（Trinity）的人類歷史第一次核子試爆，卻未解釋，當時試爆原子彈和1945年8月6日投在廣島的原子彈，從原料到起爆其實都是不同設計。轟炸廣島是對日本首度原子彈攻擊，不容失誤，但為何美軍居然不曾測試，就將原子彈投出？而這命名為「小男孩」的原子彈，當中部分原料甚至是由日本自己埋單的？以下就讓聯合報數位版來為讀者整理，那些電影沒提到的延伸故事吧！

漢光最大演練 八里軍演阻絕敵軍搶灘

國軍漢光39號演習實兵操演，昨在八里北堤沙灘實施第3作戰區聯合反登陸作戰演練，蔡總統全程視導。她向參演官兵表示，這項操演...

戰訓任務繁複 國軍漢光實兵28日中午由統裁部宣布結束

國軍漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天「提升國土防衛作戰效能」階段，除第四作戰區受命防颱停止操演外，各作戰區陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦