路透：美將援台百億軍備

路透廿七日報導，美國最快廿八日宣布對台軍援逾三億美元的軍備，此舉將可能激怒中國大陸。對此，我國防部表示，對媒體的報導沒有評論。

美國國會議員在二○二三財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多十億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。

這將是美方在二○二三財年國防授權法後，首次宣布援引總統提撥授權對台軍援；在此之前，美國已多次運用這項權力為烏克蘭提供軍事援助。

路透引述官員說法報導，這批軍援台灣的項目價值將達三點三億美元（約台幣一○三點三億元），但不公布援助的武器清單。

美國國防部長奧斯丁五月在聯邦參議院撥款委員會表示，美國將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。

路透近日掌握四名知情人士說法指，美國擬提供台灣四架非武裝的ＭＱ-九Ａ無人偵察機，在此之前，美國會移除只限美國空軍使用的機上裝備；也有消息指出，另一個問題是由誰支付改裝費用；路透提到，目前無法確定無人機是否仍在軍援項目中。

川普政府趕在卸任前宣布對台出售四架ＭＱ-９Ｂ無人偵察機，這是比９Ａ型更先進的機型，預計二○二五年分年初和年底兩批交機。